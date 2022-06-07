美洲峰會 白宮未邀請這3國 墨西哥總統杯葛

新的篷車大軍也有兒童，騎在大人肩上前進。(路透)

第九屆「美洲峰會」(Summit of the Americas)6日登場，白宮宣布不邀請委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜參加，此舉促使墨西哥 臨時改派外長出席以示抗議；在拜登 總統將前往洛杉磯主持峰會之際，多達1萬5000名非法移民 組成的大篷車隊伍，正從墨西哥與瓜地馬拉邊界出發，朝美墨邊境前進，多數移民來自前述三國。

路透報導，在美國政府強調地區移民與經濟，以及拜登盼修復美國與拉丁美洲的關係以抗衡中國之際，墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)等領袖抵制美洲峰會，可能破壞和諧氣氛。

拜登政府資深官員6日表示，白宮歷經多周辯論，最後決定不邀請古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜，主要考量前述三國並非民主國家且人權問題令人關切。

歐布拉多6日表示，外交部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)將代替他出席美洲峰會，藉此抗議美方未邀請委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜。

歐布拉多說：「如果不是所有美洲國家都參與，那就不是美洲峰會。」

墨西哥南部又見新的篷車大軍，成千上萬來自中美洲的移民沿公路朝美墨邊界進發，最終目的地是美國。(路透)

對於歐布拉多的決定，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示理解墨西哥的立場，但「這場峰會的一大關鍵是民主政府，這些國家並非典範。」

不過，白宮已證實，歐布拉多7月將出訪華盛頓，面會拜登。

拜登的幕僚謹慎應對來自共和黨及民主黨內部同志，避免對反對左派的拉美三國表現出軟弱的姿態。

前總統川普對古巴及委內瑞拉的強硬態度贏得佛州選民的青睞，兩黨對拉美三國的態度，可能成為決定11月期中選舉能否掌握眾院多數的關鍵。

政府峰會登場之際，多達1萬5000名移民組成的移民大篷車隊伍，浩蕩從距離墨西哥與瓜地馬拉邊境不到10哩的塔帕珠拉(Tapachula)出發前進美墨邊境，不少人呼籲拜登廢除「美國法典第42卷」(Title 42)公衛政策。

許多人沿途搭乘各種交通工具，圖中這些人不顧危險攀上卡車。(歐新社)

來自加勒比海國家的一位移民告訴「福斯新聞」(Fox News)記者說，「(拜登)允諾照顧海地人，他說他會幫助我們；他將會取消美國法典第42卷，協助我們尋求真正的庇護。」

路透記者引述目擊者說法報導，至少6000人從塔帕珠拉動身，主辦活動的移民維權活動人士維拉格蘭(Luis Villigran)告訴「福斯新聞」，移民人龍綿延逾32哩，估計有9500人響應。

衛報(Guardian)則報導，約有1萬1000人參與大篷車行動，實際人數可能多達1萬5000人；墨西哥政府並未公布官方估計人數。