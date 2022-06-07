不否認了…中國在柬埔寨設專屬軍港 9日動土 引美重視

柬埔寨總理洪森。(美聯社)

華盛頓郵報6日報導，西方官員指出，中國正在柬埔寨秘密興建中國海軍專用軍港，中柬官方對於消息高度保密，表面上也都對外界否認此事。中國海軍專屬軍港興建地點位於泰國灣(Gulf of Thailand)北部的雲朗海軍基地(Ream Naval Base)，知情官員透露，9日即將舉行動土儀式。

此一訊息稍早美聯社曾報導，但遭中國官媒否認。不過，北京 官員周末期間對華郵 證實，軍港的某一部分將由中國軍方使用，但軍港並非中國軍方專屬，「科學家團隊同樣也會使用這個設施」；官員表示，屬於柬埔寨管轄的軍港當中，中國並不參與任何活動。

報導分析，柬埔寨設施將成為繼東非國家吉布地(Djibouti)之後，中國海軍在海外成立的第二個軍港，也是中國強調印太區域戰略重要考量之下而設立的第一個據點；北京的整體戰略則是，要在世界各地建構軍事設施網路，落實成為真正世界強權的目標。

知情官員指出，柬埔寨軍港可供中國海軍大型軍艦於南海以西停靠，這項條件是中國追求擴大區域影響力過程中的重要因素，有助於中國更加積極參與東南亞 海上交通線活動。

一名西方官員說：「我們評估，對於中國領導人而言，印太區域將具有重要角色，而印太地區也被中國領導人視為中國可以理所當然發揮影響力的地點，有著深遠的歷史關係。

這名官員分析，北京方面的想法是，印太地區國家應該「不願意或沒辦法挑戰中國的核心利益」，中國相信透過威脅利誘等綜合手段，透過外交、經濟曾軍事等層面交涉，就可以讓印太國家臣服於中國利益。官員說：「基本上，中國想要變得強大無比，讓整個區域對中國的領導言聽計從，避免因為不配合中國要求而面臨後果。」

華爾街日報2019年曾報導，中柬雙方簽署秘密協議，讓中國軍方得以使用位於柬埔寨的軍港。消息曝光後，北京與金邊雙雙否認報導內容，柬埔寨總理洪森(Hun Sen)說報導根本是「假新聞」，中國國防部發言人則說，報導內容純屬謠言，中國軍方只是在當地協助軍事訓練及後勤裝備而已。

華郵6日報導指出，動土儀式預計9日舉行，中國政府官員、中國駐柬埔寨大使都將出席。