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華府演說未提九二共識 朱立倫：是沒有共識的共識

記者張文馨／華盛頓報導
國民黨主席朱立倫6日在華盛頓布魯金斯研究所演說，提及國民黨堅持與北京展開「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、降低威脅和管控風險。(記者張文馨╱攝影)
國民黨主席朱立倫6日在華盛頓布魯金斯研究所演說，提及國民黨堅持與北京展開「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、降低威脅和管控風險。(記者張文馨╱攝影)

國民黨主席朱立倫6日在華府演說提出，國民黨堅持與北京展開「基於原則的交往」，卻通篇未提及國民黨引為兩岸往來基礎的「九二共識」；在接受提問時，朱立倫稱九二共識是「沒有共識的共識」，之後又說，在沒有更好的方案前，還是用這樣的方式持續交流。

朱立倫藉訪美行在智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)發表「台灣未來願景」演說，這是他就任黨主席後首次說明國防政策。

朱立倫說，烏克蘭戰爭爆發後，台灣再次成為討論焦點，毋庸置疑地，台灣面臨來自北京的類似威脅；「對全體台灣人的大哉問是，我們是要做引爆點還是穩定器？」

朱立倫說，「積極備戰、全力避戰。」強大防衛和自由聯盟對區域安全而言不可或缺，他提出國防政策三要點，包含調整軍事投資強化不對稱戰力、優先採購必要與可用的防衛系統，以面對未來5到10年的突發事件；以及建立後備動員的跨部會系統和改革徵兵制。

針對北京，朱立倫說，接觸與溝通好過戰鬥和衝突，國民黨堅持，為了穩定兩岸關係、降低威脅、管控危機，與北京展開「基於原則的交往」；面對事後媒體進一步追問內容，朱僅說，有機會再談。

媒體詢問不在演說中的九二共識，朱立倫回應，九二共識是「創造性模糊」，是「沒有共識的共識」，不必浪費時間在九二共識本身，重點在解決問題；國民黨希望為人民解決問題，兩岸擱置爭議推動雙邊關係進展，那是基礎，仍是關鍵。

他當天造訪國務院後再度回應記者，指九二共識是創造性模糊，「還是目前我們所需要的，如果在沒有更好的方案以前，我們還是用這樣的方式希望能持續交流。」

朱立倫說，之所以演講中沒提到九二共識，是因為演講主題不是從國民黨出發。

美國在台協會(AIT)前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲(Richard Bush)在智庫活動結束後被問到九二共識，他說，為對話設置前提非常奇怪也不應該，北京現在應該要採取更彈性的方式與台灣往來。

民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理(Michael Fonte)到場聆聽朱立倫的演說，他表示，朱立倫有些問題沒有回答，例如九二共識的意思是什麼？沒有共識的共識？它是怎麼運作的？如何讓兩岸之間建構起對話？

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國力量計畫主任林洋(Bonny Lin)也對所謂「與北京展開基於原則的交往」充滿好奇，關切國民黨要如何多方面地穩定台海現狀，朱立倫還有很多問題需要解決。

朱立倫6日下午造訪國務院與官員會談，在國務院停留約45分鐘，他表示，雙方談了很多，議題遍及安全、經貿、科技和能源，幾乎每項都談了。

國民黨 北京 國務院

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