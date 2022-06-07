新聞眼／朱立倫訪美演講 兩岸戰略模糊 美方埋單嗎

國民黨 主席朱立倫訪美演講設定目標在國防，基本上說出了美國人最想聽到的答案「不對稱戰力」；但朱立倫的兩岸政策採取「戰略模糊」，有口號沒目標，能否過得了美國人這一關，還待驗證。

朱立倫此行刻意避開了國民黨人琅琅上口的「九二共識」與「親美和中」，也用「在野黨不會做也沒能力做政治談判或政治議題」迴避可能被貼上的「賣台」標籤，持續軟性訴求兩岸要有溝通管道和交流平台。但該怎麼做呢？

在演講後，朱立倫解釋自己並未拋棄九二共識，與國民黨立場維持一致，演講沒提的理由卻很牽強：「因為這場演說不是從國民黨角度出發。」

更可能的是，朱立倫領導國民黨極力往中間路線靠攏，不受台灣民眾歡迎的九二共識不宜多談；所謂「與北京 展開基於原則的交往」，有可能是換句話說，這裡的「原則」可能也是一種「創造性模糊」，留待朱立倫未來說清楚。

朱立倫去年當選黨主席與中國共產黨總書記習近平的賀電往來，均提及「九二共識、反台獨」的共同政治基礎，習說要為國家謀統一，朱立倫說要求同尊異，推動兩岸和平發展。

在不與北京打交道的場合，他大可為朱氏論述試水溫；進入國共的兩黨往來領域會不會「修正」值得密切觀察。

若要比親美，國民黨短時間內很難超越民進黨，要做出市場差異化，必須仰賴國民黨與北京的互動；朱立倫說要與北京「持續對話」，但又一面力撇「親中」，如何突破目前兩岸僵局，展開交往？

朱立倫不說清台灣到北京的距離，只一味想拉近國民黨與華府 的距離，能否取信美方，重建政黨外交管道，令人存疑。國民黨重回華府的第一役，要在美方人士心中留下沉穩印象或製造更多問號，朱立倫還要再仔細掂量。