加州麥卡錫、愛州雷諾茲 初選獲川普背書

在共和黨內掌握實力的前總統川普5日宣布背書眾院共和黨領袖麥卡錫，爭取連任。圖為川普與麥卡錫2020年2月在加州出席農民大會。(Getty Images)

前總統川普 5日透過自己政治組織，宣布支持一大批黨內同志參加共和黨 初選，包括眾院 共和黨領袖麥卡錫、愛阿華州州長雷諾茲等；川普自誇擁有大量追隨者，不少支持者也認為，有他背書加持，在深紅選區等於取得必勝鐵券。

「每日郵報」報導，川普透過他的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會釋出電郵指出，麥卡錫是傑出共和黨人，代表加州人民發聲，也是眾院共和黨團無畏、堅強的領袖；2020年競選時，麥卡錫在自己選區以多出24.2%的票數擊敗民主黨挑戰者。

民主黨主導的眾院調查國會山莊暴亂案委員會打算在黃金時段召開公聽會，讓外界對2021年1月6日暴亂案有更深了解；在此之前幾小時，川普宣布支持麥卡錫連任；麥卡錫5月便表示，委員會若發傳票給他，他不會聽命照辦。

在共和黨內掌握實力的前總統川普5日宣布背書眾院共和黨領袖麥卡錫，爭取連任。圖為川普與麥卡錫在佛州湖海山莊。(川普辦公室)

川普讚美麥卡錫，說他孜孜不倦促進加州中谷(Central Valley)、貝克斯菲爾德(Bakersfield)民眾權益，就阻止通膨、供應用水、要拜登及(眾院議長)波洛西為治國失敗及瀆職負責起任，表現優異，另有諸多建樹，因此他完全支持麥卡錫角逐加州第20國會選區連任。

在愛阿華州，共和黨黨內初選過幾天就要舉行，川普一口氣宣布支持現任州長雷諾茲、兩名國會候選人等；川普透過自己「真實社群」(Truth Social)平台宣稱，雷諾茲是第五代愛州人，致力於創造就業機會、減稅、鏟除不必要法規、保護偉大農民及乙醇製造人的生計，是美國優先的保守派大將，因此他完全、不保留地支持她。

前總統川普5日宣布背書愛阿華州州長雷諾茲競選連任。圖為兩人2020年出席造勢活動。(Getty Images)

共和黨黨內初選直到5日，川普支持的眾院、參院及各州黨內初選候選人共有89人獲勝，只有八人選輸，另有兩人還待決選。

諸多跡象及民調指出，因為經濟下滑，通膨及油價又創歷史新高，11月期中選舉，共和黨將痛宰執政的民主黨。

外界咸信共和黨期中選舉奪回眾院多數後，麥卡錫將取代波洛西，出任下屆眾院議長；而反對川普的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)8月黨內初選幾可確定無法過關。