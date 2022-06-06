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備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕

編譯潘勛／綜合5日電
共和黨將由眾院少數黨領袖麥卡錫領軍，協調黨團成員，挑好話題回應聽證會。圖為川普與麥卡錫2020年2月在加州出席農民大會。(Getty Images)
共和黨將由眾院少數黨領袖麥卡錫領軍，協調黨團成員，挑好話題回應聽證會。圖為川普與麥卡錫2020年2月在加州出席農民大會。(Getty Images)

眾院調查國會山莊暴亂案委員會公聽會本月9日即將召開，有線電視新聞網(CNN)5日報導，前總統川普公開表示，要求最親密盟友為他辯護，另把調查委員會的說法打回去；共和黨一些國會要角及黨內名人正打算響應川普號召。

CNN報導，眾院調查委員會舞劍，似乎要把聽證會焦點，放在川普當初扮演直接角色，想削弱2020年總統選舉結果；委員會主打的命題，在川普對輸掉選舉耿耿於懷，四處宣傳不實說法，指大選舞弊，才打下基礎，致暴徒攻打國會山莊、有人喪命。

共和黨消息人士指出，川普堅持盟友該為他的榮譽辯護，已動員國會內外共和黨人起而行動，制定包羅廣泛的計畫來護駕。但有些共和黨人認為，目前應該繼續鳴鼓攻擊現在經濟不好及文化價值觀等課題，才能吸引選民共鳴，不該為國會山莊暴亂案分心。

在國會，共和黨將由眾院少數黨領袖麥卡錫領軍，協調黨團成員，挑好話題回應聽證會；另外，負責把最新消息傳給同黨議員的人，則是眾院共和黨團會議主席史提法尼克(Elise Stefanik)，史提法尼克將協調共和黨對聽證會的回應，確保重要盟友及代理人言之有物。

共和黨重要消息人士稱，就像面臨國會彈劾案一樣，史提法尼克應川普及其團隊所請，打算扮演吃重角色，為川普、眾院共和黨，就選舉是否公平一案保駕護航。

兩名共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)與班克斯(Jim Banks)就發聲一事，也將扮演重大角色；班克斯對CNN表示，準備把調查委員會的說法駁回去，2021年1月6日有諸多嚴重失策，必須矯正，而該「假貨(調查)委員會」絲毫不擬因應。

班克斯及其他國會共和黨人一直在做自己的國會山莊暴動案反調查，焦點全放在當天安全維護有疏失。班克斯表示，正為當天的所見所得做「最後修飾」，幾周內就會公布。

調查委員會將大力仰仗前副總統潘斯幕僚的證詞來立案，這種光景只怕要讓共和黨人更公開選邊站；川普的盟友及一些共和黨工已料定，潘斯前幕僚的證詞會在公聽會上被拿來主打，雙方陣營之間的恨意只有更為加深。

共和黨 川普 眾院

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