房價續升 今夏可望超越次貸危機前峰值

Zillow表示，超過400個城市的典型房價至少是危機前峰值的80%，這表示房價上漲可能在今年春夏繼續拉抬房價超越之前的峰值。（美聯社）

過去兩年的房市熱潮推升全美房價 至史上新高點，但在全國數百個城市，炙手可熱的房市仍未回到15年前的水準。

華爾街日報報導，2008年次級信貸危機導致房價慘跌，部分城市房價緩步回升。

房地產 商Zillow集團表示，全美477個城市截至4月底的房價仍低於2000年初期高峰。

Zillow透過房價估值計算發現，密西根州的底特律市(Detroit)、佛林特市(Flint)，以及康乃狄克州的哈特福市(Hartford)的房價低於峰值。

在芝加哥 、克里夫蘭和新澤西州紐瓦克等城市，典型房價僅在4月首度超過危機前的峰值。

這項分析並未參照通膨調整，這表示若考慮通膨，相關數值低於峰值水平的房屋數量會更多。

2007年到2009年衰退以來，經濟復甦的狀況並不平衡，部分城市因高薪科技業工作而蓬勃發展帶動房價飆升，其他城市則「舉步維艱」。

新冠肺炎疫情和遠距工作讓人們的居住地不再侷限於公司所在地，德州奧斯汀與鳳凰城的人口增加，底特律和克里夫蘭的城市規模則持續縮水，部分歸因於後者城市人口不及危機前的高峰。

Zillow另表示，超過400個城市的典型房價至少是危機前峰值的80%，這表示房價上漲可能在今年春夏繼續拉抬房價超越之前的峰值，但房價緩慢回歸過往高峰，凸顯大量社區發展停滯甚至倒退。

賓州大學華頓商學院房地產與財經教授蘇珊‧沃切特(Susan Wachter)表示，「2006年以來的成長與不平等擴大息息相關，對擁屋者而言，那是快速累積財富的一段時間，但大城市和都會區的許多擁屋者並未搭上這班順風車。」

目前的房市擴張非比尋常，不僅房價飛漲，大城市跟小鎮的買家都比拚競價。

Zillow數據顯示，4月全美典型房價為34萬4141元，比2007年4月的峰值21萬8148元增加58%。

芝加哥德堡大學(DePaul University)住房研究所執行主任史密斯(Geoff Smith)表示，部分地區的危機前峰值價格因次級房貸和貸款容易申辦而膨脹。

沃切特則表示，房價不見起色的城市難以徵收房屋稅，這樣一來更難有充足稅收投資城市發展以吸引新居民。

美國企業研究所(American Enterprise Institute)房屋中心主任品托(Ed Pinto)表示，雖然房價和房貸利率持續攀升，房價相對負擔得起的城市逐漸增加。