擁房成就感最高 74%民眾：比事業、家庭、大學更重要

調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝工作升遷、孩子，及大學學位帶來的成就。圖為紐約州一處房屋5月成交售出。(美聯社)

紐約時報 引述個人理財網站「Bankrate.com」今年春季的一項調查報導，74%全國受訪者認為，購屋的成就指數高於職涯、家庭和擁有大學學歷，但住房可負擔性依舊對許多人構成挑戰。

個人理財網站Bankrate.com 3月30日公布的一項調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝職涯(60%)、孩子(40%)，以及大學學位(35%)帶來的成就。

這份調查由市場研究公司「YouGov」進行，共訪問2529名成人，其中1397人已購屋。

調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝工作升遷、孩子，及大學學位帶來的成就。(美聯社)

在未購買住房的人中，64%的受訪者指出，有一至二項可負擔因素使他們卻步而未買房，包括收入程度(43%)、房價 高漲(39%)，以及能否負擔得起頭期款或結算費(36%)。

據此民調 ，其他影響購屋的因素包括信貸紀錄不良(22%)、尚未準備好買房(22%)、高房貸利率(17%)、債台高築(13%)，以及物件短缺(13%)等；不過14%的受訪者表示，無論情況是否變動，他們都不打算買房。

若以地域性而言，70%的西部未擁房者認為負擔性是一大問題，包括房價、頭期款和結算費，甚至失業而無收入；認為負擔性是購物障礙的其他地區居民比率則依序為東北部(63%)、南部(63%)或中西部(62%)。

此外，西部的未擁房者(16%)也比其他地區的居民更不容易找到適當物件，東北部(12%)、南部(12%)或中西部(10%)。

為了尋找更容易負擔的住房，58%受訪者表示，他們願意妥協，包括搬到其他州、購買翻修舊屋(fixer-upper)，或是搬到他們比較不滿意的住宅區。

Bankrate.com房市與房貸資深記者奥斯特洛斯基(Jeff Ostrowski)指出，該調查結果尤其適用於年輕一代的美國人，「嬰兒潮和X世代已累積資產，因此比較小比例的年長者願意作出這類妥協。」

奥斯特洛斯基表示，國人還是有機會找到可負擔住房，尤其是在中西部州和東北部州，例如辛辛那提(Cincinnati)、克利夫蘭(Cleveland)、底特律(Detroit)、印第安納波利(Indianapolis)、匹茲堡(Pittsburgh)和聖路易斯(St. Louis)。奥斯特洛斯基說：「在前述地區，房價中位數在30萬元以下。」

紐時指出，越來越多人遠距工作，這也促使更多人從昂貴的濱海城市，搬到房價更容易負擔的內陸房市；然而，根據這份調查，絕大多數(72%)屋主滿意他們做出的選擇，若能重頭來過，他們還是會買下現在的住房。