我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

擁房成就感最高 74%民眾：比事業、家庭、大學更重要

編譯郭宣含陳韻涵╱綜合5日電
調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝工作升遷、孩子，及大學學位帶來的成就。圖為紐約州一處房屋5月成交售出。(美聯社)
調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝工作升遷、孩子，及大學學位帶來的成就。圖為紐約州一處房屋5月成交售出。(美聯社)

紐約時報引述個人理財網站「Bankrate.com」今年春季的一項調查報導，74%全國受訪者認為，購屋的成就指數高於職涯、家庭和擁有大學學歷，但住房可負擔性依舊對許多人構成挑戰。

個人理財網站Bankrate.com 3月30日公布的一項調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝職涯(60%)、孩子(40%)，以及大學學位(35%)帶來的成就。

這份調查由市場研究公司「YouGov」進行，共訪問2529名成人，其中1397人已購屋。

調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝工作升遷、孩子，及大學學位...
調查發現，74%受訪者將擁房視為個人成就最高指標，更勝工作升遷、孩子，及大學學位帶來的成就。(美聯社)

在未購買住房的人中，64%的受訪者指出，有一至二項可負擔因素使他們卻步而未買房，包括收入程度(43%)、房價高漲(39%)，以及能否負擔得起頭期款或結算費(36%)。

據此民調，其他影響購屋的因素包括信貸紀錄不良(22%)、尚未準備好買房(22%)、高房貸利率(17%)、債台高築(13%)，以及物件短缺(13%)等；不過14%的受訪者表示，無論情況是否變動，他們都不打算買房。

若以地域性而言，70%的西部未擁房者認為負擔性是一大問題，包括房價、頭期款和結算費，甚至失業而無收入；認為負擔性是購物障礙的其他地區居民比率則依序為東北部(63%)、南部(63%)或中西部(62%)。

此外，西部的未擁房者(16%)也比其他地區的居民更不容易找到適當物件，東北部(12%)、南部(12%)或中西部(10%)。

為了尋找更容易負擔的住房，58%受訪者表示，他們願意妥協，包括搬到其他州、購買翻修舊屋(fixer-upper)，或是搬到他們比較不滿意的住宅區。

Bankrate.com房市與房貸資深記者奥斯特洛斯基(Jeff Ostrowski)指出，該調查結果尤其適用於年輕一代的美國人，「嬰兒潮和X世代已累積資產，因此比較小比例的年長者願意作出這類妥協。」

奥斯特洛斯基表示，國人還是有機會找到可負擔住房，尤其是在中西部州和東北部州，例如辛辛那提(Cincinnati)、克利夫蘭(Cleveland)、底特律(Detroit)、印第安納波利(Indianapolis)、匹茲堡(Pittsburgh)和聖路易斯(St. Louis)。奥斯特洛斯基說：「在前述地區，房價中位數在30萬元以下。」

紐時指出，越來越多人遠距工作，這也促使更多人從昂貴的濱海城市，搬到房價更容易負擔的內陸房市；然而，根據這份調查，絕大多數(72%)屋主滿意他們做出的選擇，若能重頭來過，他們還是會買下現在的住房。

房價 紐約時報 民調

上一則

備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕

下一則

降低槍枝暴力 70%國人挺「優先立法」

延伸閱讀

華裔紀錄片導演探討美高校招生體制 族裔配額造成互鬥

華裔紀錄片導演探討美高校招生體制 族裔配額造成互鬥

史上第1位 墨西哥裔女上太空 7歲移民、打4份工上大學圓美國夢

史上第1位 墨西哥裔女上太空 7歲移民、打4份工上大學圓美國夢
殺死星河（三六）

殺死星河（三六）
密州特許學校畢業生GPA達2.8 獲大峽谷州大免費入學

密州特許學校畢業生GPA達2.8 獲大峽谷州大免費入學

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
圖為拜登總統30日在阿靈頓公墓進行國殤日演說。(美聯社)

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

2022-05-31 09:48
拜登總統（右）31日將與聯準會主席鮑爾會面，討論美國和全球經濟狀況。這是拜登2021年11月宣布提名鮑爾連任主席的檔案照。 路透

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

2022-05-30 12:39

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒