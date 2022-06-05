我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登以色列、沙烏地出訪計畫 傳延後至7月

加拿大擬管制手槍買賣 全國掀起搶購潮

「詹皇」身價12億 躋身億萬富翁 創NBA現役球員紀錄

編譯林梅婕／綜合4日電
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(路透)
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(路透)

全國職籃聯盟(NBA)洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)名將「詹皇」詹姆斯(LeBron James)除了戰績輝煌，今年更寫下生涯及美國紀錄，成為首位進入億萬富翁俱樂部的NBA現役球員。

年僅37歲的詹姆斯除了四度奪下NBA總冠軍，也曾替美國拿過三面奧運獎牌，籃球職涯中更18次入選全明星賽(All-Star)。過去他大多在體壇上發光發熱，但他的成就如今引來富比世(Forbes)和華爾街日報(WSJ)等財經媒體的關注。

富比世的統計報導指出，根據詹姆斯的所有代言、現金、商業和金融投資加總，他的身價已超過12億元；截至2日，詹姆斯光是今年的收入就超過1億2100萬元。

NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(美聯社)
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(美聯社)

詹姆斯在NBA球隊的收入早早突破3億8500萬元，又靠著代言和投資事業如Nike、連鎖超市沃爾瑪(Walmart)、耳機Beats by Dre代言和連鎖餐廳「火焰披薩」(Blaze Pizza)，為他賺進大筆鈔票。

根據運動員財務金融追蹤網站Spotrac，詹姆斯在2003年加入NBA克里夫蘭騎士隊(Cleveland Cavaliers)，當時他簽下價值1880萬元的四年期合約；2007年詹姆斯又再續約四年，那時的合約價格已成長三倍以上。

接著湖人隊在2018年以高達1億5300萬元簽下詹姆斯，最近又以8570萬元再續約兩年。

詹姆斯在2004年成立詹姆斯家庭基金會(LeBron James Family Foundation)，協助他的家鄉俄亥俄州艾克隆(Akron)的孩子們獲得更好的生活。

然而，目前史上最富有的運動員仍是NBA傳奇球星麥可喬丹(Michael Jordan)，但喬丹在退休前的收入並未突破10億元；喬丹現階段的身價雖說比2020年的21億元還減少一些，但仍有17億元，其中大多歸功於他在球鞋名牌大廠Nike和運動飲料開特力(Gatorade)的代言，以及他對夏洛特黃蜂隊(Charlotte Hornets)的投資。

NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。圖為上周他出席Ne...
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。圖為上周他出席Netflix新片首映。(路透)
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。圖為上周他出席Ne...
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。圖為上周他出席Netflix新片首映。(Getty Images)

NBA 喬丹 投資

上一則

拒作證國會暴亂調查 司法部不起訴前白宮正、副幕僚長

下一則

「真的會死」 嬰兒配方奶短缺 也危及罕病童及成人生命

延伸閱讀

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁
NBA／指詹姆斯當年加入熱火是作弊 薛姆波特：摧毀籃球

NBA／指詹姆斯當年加入熱火是作弊 薛姆波特：摧毀籃球
NBA／揮別詹姆斯統治那8年 東區連4年不同球隊爭總冠軍

NBA／揮別詹姆斯統治那8年 東區連4年不同球隊爭總冠軍
NBA／詹皇赴巴黎看歐冠挺利物浦 皇馬迷酸「喬丹更強」

NBA／詹皇赴巴黎看歐冠挺利物浦 皇馬迷酸「喬丹更強」

熱門新聞

英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
美國拜登政府考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。（取材自維基百科）

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

2022-05-28 20:09
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕