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CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

編譯郭宣含／綜合4日電
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

紐約郵報(New York Post)報導，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)今年4月份和當家女主播諾拉‧歐唐納(Norah O'Donnell)簽新約，年薪從800萬元大砍逾半剩380萬元，盼能藉此找人取代她挽救頹靡收視率；但CBS駁斥報導不實，卻未揭露合約內容。

內幕人士爆料，CBS在4月時重新和48歲的歐唐納簽約，此前有許多報導指出，由於歐唐納收視率下跌，CBS新聞網到處尋找能取代她的「大咖」。

消息人士指出，CBS高層在協商時「壓低價碼」，「他們本以為歐唐納會拒絕」，熟料她答應合約減價，反而讓部分高層感到意外。

根據消息人士，歐唐納與CBS新聞網總裁凱姆拉尼(Neeraj Khemlani)連月起爭執，凱姆拉尼手腕高明、做事不囉唆且傾向降低成本，他也曾在4月以前公開尋找取代歐唐納的新主播。

有線電視新聞網(CNN)報導，凱姆拉尼聯繫MSNBC前主播威廉斯(Brian Williams)無果；紐約郵報指出，他也考慮過國家廣播公司(NBC)記者梅爾文(Craig Melvin)，甚至想過要提拔自家記者杜柯皮爾(Tony Dokoupil)接任歐唐納。

不過CBS新聞發言人否認凱姆拉尼想要換掉歐唐納；CBS新聞部2日發文指責紐約郵報，稱其有關歐唐納的報導有誤；發言人表示：「又錯了，凱姆拉尼率先挽留並重新與過去一年12名當家主播和記者重新簽約，包括主播歐唐納和蓋爾金(Gayle King)，他也招聘一些新面孔。」

歐唐納簽的新合約將繼續擔任CBS晚間新聞的主播與總編輯，不過CBS依業界作法，並未公開揭露合約條款。

消息人士指出，據傳歐唐納可能被換角是因為她的「一流態度」，例如她會在開播前半小時全陣容排練，「她就是新聞演員」，並稱帶妝彩排很罕見；另有消息指出，歐唐納經常在排練時怒斥她的造型師，並聲稱她年度治裝費高達6萬5000元。

歐唐納的公關也否認紐約郵報的報導，表示「每名新聞主播都有治裝費，但傳聞數字不實。」

CBS當家主播歐唐納盛裝出席白宮記者俱樂部年度晚宴。(歐新社)
CBS當家主播歐唐納盛裝出席白宮記者俱樂部年度晚宴。(歐新社)

威廉

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