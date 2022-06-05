我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

桑德柏格賣臉書股票 10年進帳17億 科技界第2富有女性

記者胡玉立／綜合報導
臉書前營運長桑德柏格並非企業創辦人，也擁有億萬身家。(路透)
臉書前營運長桑德柏格並非企業創辦人，也擁有億萬身家。(路透)

臉書母公司Meta營運長桑德柏格(Sheryl Sandberg)1日宣布辭去營運長職務，繼續擔任Meta董事。消息一出，這位科技界最受矚目成功女性的身價，頓成各方焦點；而她過去十年持續脫手總值逾17億元的臉書股票，則被追蹤股票銷售研究業者稱為「全美企業界手筆最大的內幕賣家之一」。

桑德柏格2008年加入臉書(現為Meta)，是少數並非企業創辦人或執行長、卻成為億萬富翁者。富比世雜誌(Forbes)指出，桑德柏格財富估計16億元，是科技界僅次於前惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)總裁暨執行長惠特曼(Meg Whitman)的排名第二富有女性；惠特曼身價估計32億元。

儘管許多企業高階主管傾向持有大部分股票以顯示對公司有信心，但桑德柏格一直積極賣出臉書股票；據追踪銷售情況的VerityData研究公司表示，過去十年來，桑德柏格透過事先安排的股票定期銷售計畫賣出逾75%臉書持股，總共以逾17億元價格脫手超過2200萬股。

據另一家分析公司Smart Insider計算，根據對期權和限制性股票的銷售，實際數額可能更高，該公司算出她賣掉的股票接近19億元。

臉書在2012年的IPO價格為每股38元，去年9月達到每股逾382元的峰值。桑德柏格以多種價格套現股票，根據VerityData，她過去十年的平均售價為每股79.1元，最近一次賣股是2019年10月。臉書股價3日收在190.78元。

桑德柏格將她的部分銷售收入捐給慈善機構。2016年，她向富達慈善基金(Fidelity Charitable)捐贈1億720萬元。Smart Insider估計，桑德柏格已捐出價值4億8400萬元的股票。

桑德柏格1日宣布辭去Meta營運長職務時表示，此舉將讓她更專注於慈善工作。桑德柏格也是積極的政治獻金捐助者，她捐款給民主黨候選人，並經常替民主黨舉辦籌款活動。

臉書前營運長桑德柏格並非企業創辦人，也擁有億萬身家。(美聯社)
臉書前營運長桑德柏格並非企業創辦人，也擁有億萬身家。(美聯社)

股票 臉書 民主黨

上一則

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

下一則

5個月大被畫素描 嘉寶頭像本尊去世 享耆壽95歲

延伸閱讀

紐時：選民挺控槍 投票結果卻不同 推動立法難

紐時：選民挺控槍 投票結果卻不同 推動立法難
桑柏格賣臉書股票 價值估17億

桑柏格賣臉書股票 價值估17億
非CEO也成億萬富豪 桑德柏格10年賣臉書股票逾17億美元

非CEO也成億萬富豪 桑德柏格10年賣臉書股票逾17億美元
Meta營運長桑德柏格閃辭 疑與施壓媒體有關

Meta營運長桑德柏格閃辭 疑與施壓媒體有關

熱門新聞

英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
美國拜登政府考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。（取材自維基百科）

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

2022-05-28 20:09
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一