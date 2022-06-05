桑德柏格賣臉書股票 10年進帳17億 科技界第2富有女性

臉書前營運長桑德柏格並非企業創辦人，也擁有億萬身家。(路透)

臉書 母公司Meta營運長桑德柏格(Sheryl Sandberg)1日宣布辭去營運長職務，繼續擔任Meta董事。消息一出，這位科技界最受矚目成功女性的身價，頓成各方焦點；而她過去十年持續脫手總值逾17億元的臉書股票 ，則被追蹤股票銷售研究業者稱為「全美企業界手筆最大的內幕賣家之一」。

桑德柏格2008年加入臉書(現為Meta)，是少數並非企業創辦人或執行長、卻成為億萬富翁者。富比世雜誌(Forbes)指出，桑德柏格財富估計16億元，是科技界僅次於前惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)總裁暨執行長惠特曼(Meg Whitman)的排名第二富有女性；惠特曼身價估計32億元。

儘管許多企業高階主管傾向持有大部分股票以顯示對公司有信心，但桑德柏格一直積極賣出臉書股票；據追踪銷售情況的VerityData研究公司表示，過去十年來，桑德柏格透過事先安排的股票定期銷售計畫賣出逾75%臉書持股，總共以逾17億元價格脫手超過2200萬股。

據另一家分析公司Smart Insider計算，根據對期權和限制性股票的銷售，實際數額可能更高，該公司算出她賣掉的股票接近19億元。

臉書在2012年的IPO價格為每股38元，去年9月達到每股逾382元的峰值。桑德柏格以多種價格套現股票，根據VerityData，她過去十年的平均售價為每股79.1元，最近一次賣股是2019年10月。臉書股價3日收在190.78元。

桑德柏格將她的部分銷售收入捐給慈善機構。2016年，她向富達慈善基金(Fidelity Charitable)捐贈1億720萬元。Smart Insider估計，桑德柏格已捐出價值4億8400萬元的股票。

桑德柏格1日宣布辭去Meta營運長職務時表示，此舉將讓她更專注於慈善工作。桑德柏格也是積極的政治獻金捐助者，她捐款給民主黨 候選人，並經常替民主黨舉辦籌款活動。