鬼門關前走一遭… 賓州副州長坦承：5月時中風險喪命

賓州副州長費特曼5月份曾嚴重中風，仍將代表民主黨角逐賓州聯邦參議員。(Getty Images)

華盛頓郵報(WP)報導，賓州民主黨 籍副州長、民主黨提名角逐賓州選區聯邦參議員候選人費特曼(John Fetterman)3日發出聲明表示，他5月中風 後「差點死掉」；此前他五年未複診與按時吃藥，他感嘆應遵照醫囑，並稱5月病況比競選團隊所言更嚴重。

52歲費特曼5月13日中風後植入心臟起搏器；他3日表示，他應該更慎重看待自己的健康。

費特曼競選團隊也公布醫生函，文中稱費特曼的病名是心肌病變(cardiomyopathy)，這會使心臟難以將血液送至全身，不過只要他按時服藥、有充足運動並調整飲食，便可安然無事。

值得注意的是，費特曼5月植入心臟起搏器時，競選團隊並未透露任何有關他心肌病變的訊息。

「我5月13日中風並非毫無來由。」費特曼3日聲明指出：「我跟很多人一樣，尤其是男性，即便很不舒服，我也不去看醫生。結果就是，我到鬼門關前走了一遭。」

費特曼說：「我沒遵照醫囑，但我不會重蹈覆轍了。」

費特曼並未公布重返競選活動的時間，他最近幾周持續淡出聯邦參議員選舉活動。

費特曼競選團隊3日公布團隊裡心臟病專家錢德拉(Ramesh Chandra)的信函，醫生2日後續追蹤費特曼中風後的情況。

錢德拉表示，兩人初識於2017年，當時費特曼腿部腫脹；錢德拉診斷費特曼有心房顫動、心律不整和心臟汞血力減弱的情形，並開立藥方；兩人當年本該有後續看診，但費特曼這五年間卻沒去看醫生。

根據民主黨規定，如果費特曼健康狀況衰退，其提名就會被取而代之；若費特曼退選，賓州民主黨執行委員會須在30天內挑出候補人選。

民主黨籍的賓州前州長蘭德爾(Ed Rendell)稱讚費特曼是賓州20年來最會跑選舉的政治人物；他表示：「你會想找人取代那個在每郡都勝選的人嗎？不會吧。」