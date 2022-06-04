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國會暴亂調查拒作證 川普前顧問納瓦羅被控藐視國會

編譯孫梁／綜合3日電
前川普政府貿易顧問納瓦羅拒絕到國會調查委員會作證，又拒交檔案，被依藐視國會罪起訴。圖為3日他在華府聯邦地區法院出庭。(路透)
前川普政府貿易顧問納瓦羅拒絕到國會調查委員會作證，又拒交檔案，被依藐視國會罪起訴。圖為3日他在華府聯邦地區法院出庭。(路透)

前總統川普的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)3日因被控藐視國會而被捕，他接到調查國會暴動的眾院特別委員會的傳票，但拒不到委員會作證，也不提交委員會索要的文件。

納瓦羅是第二個被控藐視國會、不配合國會對2021年1月6日衝擊國會大廈調查的川普白宮重要幕僚，第一個是數月前被起訴的前白宮顧問巴農(Steve Bannon)。

72歲的納瓦羅因不出席眾院特別委員會的聽證而被控一項藐視國會，以及一項不提交委員會要求的文件；納瓦羅3日一早被聯邦執法部門帶走，當天晚些時候在聯邦法院出庭。

司法部在持續追究多位川普幕僚的刑事責任，指他們試圖干擾和阻撓國會特別委員會的調查；司法部和司法部長加蘭德(Merrick Garland)正面臨壓力，要盡快決定是否也要追究無視國會特別委員會傳票的其他川普幕僚的刑事責任。

對納瓦羅的起訴指出，他被傳喚到眾院特別委員會作證卻拒絕出席，而是告訴委員會說，川普援引了行政特權，因此他不能談任何事情。在委員會的工作人員表示，他無需擔憂行政特權的約束，仍有其他問題可談時，納瓦羅仍然拒絕，讓委員會去找川普的律師談。特別委員會安排納瓦羅3月2日作證，但他拒不露面。

司法部也在調查國會暴動事件，納瓦羅數日前說，他接到出席大陪審團作證的傳票，上周聯調局(FBI)將傳票送到他家，為司法部首次要求前川普政府白宮官員作證。

納瓦羅5月31日控告眾院議長波洛西、眾院特別委員會的成員和華盛頓的聯邦檢察官，認為特別委員會調查國會暴動是非法的，因此2月發給他的傳票在法律上無法執行。

眾院特別委員會的成員要求納瓦羅作證，說明他是如何協助川普試圖推翻2020年的大選結果，以及他給州議會成員打電話，要求他們助力。

納瓦羅是川普的大選舞弊論的推波助瀾者之一，他2020年12月公布報告，稱含有舞弊證據。

川普 眾院 司法部

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