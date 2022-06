國會暴亂前1天 幕僚長就警告「潘斯有安全顧慮」

前副總統潘斯2021年1月6日在國會主持總統大選的選舉人團投票。(美聯社)

紐約時報 報導,2021年1月6日國會暴動前一天,副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)把負責潘斯維安的美國特勤局(Secret Service)首席幹員賈貝爾(Tim Giebels)叫到白宮 西廂辦公室。蕭特對賈貝爾說,川普 總統可能在6日的挺川集會上公開批鬥潘斯,潘斯面臨安全威脅。

報導指出,這是蕭特擔任潘斯高級幕僚期間,唯一一次針對潘斯人身安全提出警告。這段事件被寫在紐約時報白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)預計今年10月出版的「信心十足的男人:川普崛起及美國分裂」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)新書當中。

消息人士表示,潘斯面臨的安全威脅屬於何種形式,蕭特當時並不知道,但當時川普已經連續數日對潘斯密集施壓,要求潘斯採取非常手段干預選舉人團計票結果,好讓川普有更多時間與空間可以推翻大選結果。由於潘斯拒絕配合川普要求,兩人關係鬧僵逐漸浮上檯面,川普則持續鼓動抵達華府準備參加示威活動的大批支持者。

川普與潘斯交惡,反映當時白宮西廂的高度緊張氣氛。隨著確認選舉人票時間越來越近,川普與挺川盟友變得越來越焦慮,迫切希望找到推翻大選結果的辦法。川普對於手邊選項逐漸變少顯得不滿,上台以來對川普向來畢恭畢敬的潘斯,此時竟拒絕了川普放手一搏的要求。

紐約時報報導,賈貝爾後來是否採取任何行動,目前無法得知,蕭特對賈貝爾提出警告的隔天,國會大廈遭到2000多名暴徒攻入,其中某些人高喊「吊死潘斯」口號,當時潘斯則負責主持國會確認選舉人團投票結果的程序,確定2020年大選由拜登勝出。

報導指出,暴徒衝進國會大廈之際,潘斯在安全人員護送下緊急前往安全地點避難,當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)則對共和黨同僚說,川普曾說或許潘斯真的應該被處以絞刑才對。