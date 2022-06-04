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國會暴亂前1天 幕僚長就警告「潘斯有安全顧慮」

記者顏伶如／綜合報導
前副總統潘斯2021年1月6日在國會主持總統大選的選舉人團投票。(美聯社)
前副總統潘斯2021年1月6日在國會主持總統大選的選舉人團投票。(美聯社)

紐約時報報導，2021年1月6日國會暴動前一天，副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)把負責潘斯維安的美國特勤局(Secret Service)首席幹員賈貝爾(Tim Giebels)叫到白宮西廂辦公室。蕭特對賈貝爾說，川普總統可能在6日的挺川集會上公開批鬥潘斯，潘斯面臨安全威脅。

報導指出，這是蕭特擔任潘斯高級幕僚期間，唯一一次針對潘斯人身安全提出警告。這段事件被寫在紐約時報白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)預計今年10月出版的「信心十足的男人：川普崛起及美國分裂」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)新書當中。

消息人士表示，潘斯面臨的安全威脅屬於何種形式，蕭特當時並不知道，但當時川普已經連續數日對潘斯密集施壓，要求潘斯採取非常手段干預選舉人團計票結果，好讓川普有更多時間與空間可以推翻大選結果。由於潘斯拒絕配合川普要求，兩人關係鬧僵逐漸浮上檯面，川普則持續鼓動抵達華府準備參加示威活動的大批支持者。

川普與潘斯交惡，反映當時白宮西廂的高度緊張氣氛。隨著確認選舉人票時間越來越近，川普與挺川盟友變得越來越焦慮，迫切希望找到推翻大選結果的辦法。川普對於手邊選項逐漸變少顯得不滿，上台以來對川普向來畢恭畢敬的潘斯，此時竟拒絕了川普放手一搏的要求。

紐約時報報導，賈貝爾後來是否採取任何行動，目前無法得知，蕭特對賈貝爾提出警告的隔天，國會大廈遭到2000多名暴徒攻入，其中某些人高喊「吊死潘斯」口號，當時潘斯則負責主持國會確認選舉人團投票結果的程序，確定2020年大選由拜登勝出。

報導指出，暴徒衝進國會大廈之際，潘斯在安全人員護送下緊急前往安全地點避難，當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)則對共和黨同僚說，川普曾說或許潘斯真的應該被處以絞刑才對。

川普 白宮 紐約時報

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