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國會暴亂調查聽證會 首場6月9日晚間直播

編譯盧炯燊／綜合3日電
國會暴動調查委員會3日發出正式通告，將於本月9日東岸時間晚上8時舉行首場公開聽證會。圖為國會暴亂事件特別委員會主席湯普森表示。（美聯社）
國會暴動調查委員會3日發出正式通告，將於本月9日東岸時間晚上8時舉行首場公開聽證會。圖為國會暴亂事件特別委員會主席湯普森表示。（美聯社）

國會暴動調查委員會3日發出正式通告，將於本月9日東岸時間晚上8時舉行首場公開聽證會，出席的證人將於下周公布；這是調查委員會近一年多來再次舉行的首個公開聽證會，之後還會舉行五次。

調查委員會表示，在聽證會上將會展示之前未公開過的文件材料、目擊者證詞、有關協調暴動意圖推翻大選結果，阻止權力轉移的行動摘要等。

上次聽證會是在去年7月舉行，當時有四名國會警察作證，描述2021年1月6日國會暴動期間所遇到的情況。

根據計畫，調查委員會將會在6月舉行六次聽證會，並於9月發表調查報告；委員會成員透露，透過聽證會將會清晰說明國會遭衝擊的成因、誰來協助外部團體宣傳拜登並沒有贏得總統選舉等地不實資訊；另外更會說明國會暴動期間，前總統川普在幕後的作為。

委員會成員表示，他們希望讓全國民眾最透明地了解川普的支持者衝進國會大廈、試圖阻止認證拜登獲得2020年大選勝利的事實。

委員之一的密西西比州民主黨籍眾議員湯普森(Bennie Thompson)說，委員會將綜合證人和證物，包括所看過的數萬件證物，以及接觸過數百名證人，來講述當天所發生的事情。

調查委員會成立一年多以來，已約談了1000多名證人，公開傳喚了大約100人，收到了數萬頁文件。

該委員會無權對川普或任何參與當天行動的人提出任何刑事指控，但司法部可以採取行動。

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