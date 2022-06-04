拚降低失業下馬斯克喊裁員 拜登：祝他登月好運

拜登總統被記者問及特斯拉裁員計畫時，輕描淡寫回應「登月之旅祝他好運」。(美聯社)

根據路透獨家報導，世界首富馬斯克 (Elon Musk)在一封向特斯拉 (Tesla)高層發出的電子郵件中透露，對未來經濟發展擔憂，稱他有「超壞的預感」，而且考慮裁掉一成的員工，消息一出導致特斯拉股價在3日暴跌9%。此外，馬斯克還要求旗下員工全部回辦公室上班，「不從者視同辭職」。而自上任以來不斷挽救失業率的拜登 總統，在記者會被問到相關問題時婉轉回應，只說「祝他好運」。

馬斯克2日向特斯拉高層發出電郵，標題為「全球所有分部都將暫緩招聘」，並在信中指自己對經濟有「超級壞的預感」，且公司需要裁員；根據統計，加上子公司，特斯拉在全球擁有約10萬名員工。

馬斯克不看好經濟走勢，宣稱特斯拉擬裁減一成員工。(路透)

自今年4月、尤其馬斯克宣布收購推特(Twitter)以來，特斯拉股價就一路崩跌將近三分之一；光是3日就跌掉66元，一股來到709元，而兩個月前股價曾一度飆高至1150元。

拜登總統3日進行就業報告演說時，被問到關於馬斯克對經濟發展抱持悲觀的看法時，他表示：「當馬斯克這樣想的時候，福特汽車(Ford)正在擴大投資規模，包括在他們新的電動車上。同樣也是汽車製造的克萊斯勒集團(Chrysler)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)，也都在電動車上擴大投資。」

拜登接著說：「英特爾(Intel)最近也將新增2萬個職缺，所以你知道的，我想他的登月之旅需要很多運氣吧，我不知道」；對此，馬斯克也在推特上回覆感謝總統。

馬斯克不看好經濟走勢，特斯拉擬裁減一成員工。圖為特斯拉上海工廠生產線。(路透)

馬斯克31日向旗下的特斯拉和SpaceX員工發函，要求大家回辦公室上班，而且「一周在辦公室的時間不得低於40個小時」；但同日晚間，馬斯克又向特斯拉員工發出第二封電子郵件，強調「如果你沒有出現在辦公室，我們就視同你辭職」。

根據推特帳號@SamNissim的貼文，第二封電郵的標題為「確保大家都超級明白」，內文寫道：「所有特斯拉的員工都必須滿足每周至少到辦公室工作40個小時。如果你沒有出現，我們就視同你辭職。」

信中馬斯克還表示，「特斯拉將會創造、而且實體生產出地球上最令人興奮又富有意義的產品。要實現這樣的理想，遠端工作是辦不到的。謝謝」。