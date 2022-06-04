白宮秋季起實習將支薪 每周750元

白宮2日宣布將發起付費實習計畫，藉此移除阻礙多元背景申請人參加實習的藩籬。(歐新社)

華盛頓郵報(WP)報導，白宮 2日宣布將發起付費實習計畫 ，藉此移除阻礙多元背景申請人參加實習的藩籬。

白宮在聲明中指出：「聯邦實習計畫太常因未支薪，而阻礙勤奮且有才華的學生和專業人士申請，讓他們無法將才賦與技術貢獻給美國，且因此阻撓他們的職涯發展機會。」

拜登 總統上任後，因新冠疫情而暫停白宮實習計畫；根據白宮官網的實習計畫資訊，拜登政府第一輪實習計畫將於秋季開始，有意擔任實習生的人6日可開始提出申請，截止日期為6月24日。

白宮表示，白宮秋季實習計畫獲選者8月可陸續收到通知，每周支薪750元，但必須自行安排住宿。

白宮指出，白宮實習支薪是巨大里程碑，可幫助低收入學生和第一代專業人士在剛邁入職涯時，移除其獲得公平機會的阻礙，也能確保白宮實習反映美國多元性。

拜登政府原本稱這是白宮「史上首次」提供付費實習計畫，但根據福特總統博物館(Gerald Ford Presidential Library)紀錄，1974年的白宮夏季實習生被視為「受薪職員」，當時大學實習生每周薪水125元，研究生實習生每周則有150元。

1974年白宮夏季實習生凱利赫(Christina Kielich)表示，當時的實習經驗是完美且獨特的機會，讓她有機會見證具歷史意義的政治事件，包括前總統尼克森1974年8月下台。

凱利赫2日表示，當年若不是白宮實習有支薪，她也沒辦法得到這個機會。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)2日下午表示，這是近代史上白宮首次付薪水給旗下實習生。

近年未支薪實習備受檢視，且遭批評只有富裕背景的人士才能夠承受不支薪實習，尤其是紐約州和華府富裕區人士。

國會其一委員會2019年曾批准一項計畫，允許國會每月支付每名國會實習生最多1800元的薪水。