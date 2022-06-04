猴痘現蹤美國11州、21人確診 CDC：可能正在社區傳播

聯邦疾病防治中心表示，猴痘疫情在美國11州現蹤、確診數累積20例，可能已進入社區傳播階段。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )統計，猴痘疫情 在美國11州現蹤、確診數累積21例；CDC官員3日表示，確診病例還會增加，此外，可能已進入社區傳播階段，美國正為高危險族群提供疫苗，並鼓勵擴大檢疫，加強監控疫情發展。

CDC官員麥奎斯頓(Jennifer McQuiston)表示，全美確診數累計21例，11州檢出20例，另外在美國其他地方感染並檢測出1例；無人病歿，且有人已經康復。

此外，CDC已確定13名確診者衍伸400位接觸者，他們也有染疫風險。

麥奎斯頓表示，猴痘疫情可能正在社區傳播階段，因此美國需要強化監控力道，呼籲醫生針對可疑病例擴大檢疫。

麥奎斯頓說，美國病例的病毒基因序列分析顯示，可能有兩種不同的猴痘變體正在美國流行，若要真正確定猴痘病毒在美國傳播多久時間，需要更多患者的病毒基因序列才能推敲。

不過麥奎斯頓也說，目前猴痘對公眾的危險風險仍低；CDC公布的疫情報告顯示，17名提供足跡的確診者中，有14人在過去21天內有國際旅行紀錄，有16人自承為男男性行為者或男性雙性戀者。

報告指出，在特定族群間的疫情爆發，只能反映這是猴痘早期傳播的網絡，但感染不限特定地區或族群，與患者密切身體接觸就會傳染猴痘，不拘性別或性取向。

白宮防疫專家潘家比(Raj Panjabi)表示，美國已向可能暴露在猴痘病毒中的民眾提供約1200劑疫苗，並釋出100份口服藥；此外，美國針對包括猴痘在內的正痘(orthopox)病毒進行超過120次的PCR檢測，粗估美國46州的67個實驗室美日檢測量能超過1000次。

CDC表示，猴痘症狀包括頭疼、肌肉痠痛、發燒、皮膚破裂、水泡，一旦染疫，症狀會持續2到4周；感染源包含接觸患者破裂的皮膚或體液，或長猴痘的動物；接觸患者的唾液、噴嚏，甚至使用過的器具，都可能感染。

CDC呼籲民眾，若皮膚莫名其妙起疹子，需暫時不要接觸他人並盡速就醫；確認感染者應保持隔離狀態，直到患處結痂脫落，皮膚完全恢復；接觸確診者或長猴痘的動物，應自主健康管理21天，每天量體溫，觀察自己是否有發燒或皮膚病變。