英在位最久君主伊麗莎白二世 經歷14首相、美14位總統

1957年10月17日艾森豪總統（左二）在白宮接待來訪的英國女王伊麗莎白二世（左一）。（美聯社）

2021年6月13日英國女王（中）在溫莎堡接待拜登總統夫婦。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)將於5日迎接登基70周年的「白金禧」(Platinum Jubilee)，全國自2日至5日展開連續四天的慶祝活動。今年96歲的伊麗莎白二世是英國史上在位時間最久的君主，也是第一位慶祝白金禧的君主。在她任內經歷過14位首相，美國也換過14位總統；而這14位總統中除了詹森(Lyndon Johnson)，女王都曾接待過。

伊麗莎白二世目前仍是大英國協15個國家的君主，英國廣播公司(BBC)王室事務記者考赫蘭(Sean Coughlan)也形容這是「寫下歷史的一刻」。伊麗莎白二世是全世界在位時間第三長的君主，目前世界紀錄保持者為在位72年的法國「太陽王」路易十四(Louis XIV)，其次是泰王蒲美蓬的70年零126天。

伊麗莎白二世於1926年4月21日出生於倫敦，同年於白金漢宮受洗。1936年12月11日號稱「只愛美人不愛江山」的愛德華八世(Edward VIII)繼位不到一年退位，成為史上任期最短的君王之一，繼位的是愛德華的弟弟喬治六世(George VI)，也就是伊麗莎白二世的父親，當年10歲的伊麗莎白二世也成了王位的法定繼承者。

1947年11月20日伊麗莎白二世與希臘王子、海軍上尉菲立普·蒙巴頓(Philip Mountbatten)在西敏寺舉行婚禮，婚後兩人育有四名子女，依序為王儲查理(Prince Charles)、安妮公主(Princess Anne)、安德魯王子(Prince Andrew)和愛德華王子(Prince Edward)。

1952年2月6日，伊麗莎白二世在肯亞進行皇家 訪問期間，傳來喬治六世的死訊，伊麗莎白二世成為英國200多年來首位在海外繼位的君主。1953年6月2日伊麗莎白二世在西敏寺加冕，也是首場電視轉播的加冕儀式。

當時的英國首相為邱吉爾(Winston Churchill)，其他領袖包括蘇聯領導史達林(Josef Stalin)，中國國家主席毛澤東和美國總統杜魯門(Harry Truman)。

2015年9月9日伊麗莎白二世打破她的高祖母維多利亞女王(Queen Victoria)63年的在位紀錄，成為自1066年「征服者威廉 」(Norman King William the Conqueror)以來，英國在位最久的君主。

除了伊麗莎白二世之外，只有其它兩位英國君主活到80歲以上，分別是維多利亞和喬治三世(George III)。