英首次「白金禧」女王登基70周年 現身揮手、與民同慶

英國女王伊麗莎白二世2日在白金漢宮陽台現身，慶祝自己登基70年的系列活動。（美聯社）

慶祝英國女王 伊莉莎白二世登基70周年的「白金禧」活動2日登場，70架皇家空軍戰機在白金漢宮上空進行分列式，穿著水藍色禮服手拄拐杖的女王兩度在陽台現身，微笑向群眾揮手，外套別上禁衛騎兵團的徽章，與民同慶英國有史以來第一個君主「白金禧」。

女王在預錄聲明指出：「感謝在英國和整個(大英)國協，參與慶祝我白金禧的所有人，家庭、鄰居和朋友。大家對我展現的友好不斷地鼓舞著我，在我們繼續以滿懷的信心和熱情展望未來之際，希望接下來幾天能讓大家有機會反思過去70年締造的成就」。

英國女王伊麗莎白二世（下圖中）2日在白金漢宮陽台現身，慶祝自己登基70年的系列活動。上圖是1953年6月2日女王（上圖，前排左二）加冕後在白金漢宮陽台現身。（Getty Images）

英國皇家空軍排出「70」的圖案慶祝女王登基70年。（歐新社）

僅18王室成員陽台觀禮

女王是整場盛典的唯一亮點，她兩度微笑向熱烈歡迎的民眾揮手致意；許多人視這場「白金禧」為歷經慘烈疫情 後的歡騰慶典，其他人則注意到由於女王已屆96歲高齡和近期出現健康問題，因此出席成員也相當有限。

女王Instagram帳號分享八名王室成員齊聚白金漢宮陽台，一起觀看軍旗敬禮分列式(Trooping the Colour)，該照片引發網友一陣討論，不少人表示看到陽台觀禮的成員如此稀疏，令人難過。

今年僅有17名王室成員受邀，相較之下，2019年有40名王室成員與其家人一同觀禮，過去兩年因疫情而未拍攝陽台照。

英國民眾聚集在白金漢宮前面廣場，慶祝女王登基70年。（美聯社）

英國民眾聚集在白金漢宮前面廣場，表達他們對女王的愛戴。（Getty Images）

安德魯、哈利 王子未現身

由於哈利與梅根伉儷已卸下王室職位，安德魯王子(Prince Andrew)面臨美國性侵民事訴訟並在庭外和解，為避免這些成員現身的尷尬感，女王下令僅部分王室成員可到陽台參加觀禮，包括查爾斯王儲(Prince Charles)與其妻子卡蜜拉(Camilla)和威廉王子一家五口。

白金漢宮2日稍後表示，女王因移動不便和身體稍感不適，因此不會現身3日的感恩儀式。

部分觀禮民眾遠從美國、加拿大等地前來慶祝，教宗方濟各(Pope Francis)和全球領袖也紛紛道賀，拜登總統向女王「無私奉獻與服務」致意，前總統歐巴馬稱女王一生是英國和全球的禮物；法國總統馬克宏則錄製英、法語影片，盛讚女王從二戰時期至今，一直扮演維繫英法深厚情誼的關鍵角色。

女王1952年即位，歷經14位英國首相和14位美國總統；女王登基時的英國首相是邱吉爾，美國總統是杜魯門，蘇聯和中國領導人分別是史達林和毛澤東。

英國女王伊麗莎白二世2日晚間點燃慶祝她登基70年的篝火。(美聯社)