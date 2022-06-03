我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

英首次「白金禧」女王登基70周年 現身揮手、與民同慶

編譯張佑生、郭宣含／綜合報導
英國女王伊麗莎白二世2日在白金漢宮陽台現身，慶祝自己登基70年的系列活動。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世2日在白金漢宮陽台現身，慶祝自己登基70年的系列活動。（美聯社）

慶祝英國女王伊莉莎白二世登基70周年的「白金禧」活動2日登場，70架皇家空軍戰機在白金漢宮上空進行分列式，穿著水藍色禮服手拄拐杖的女王兩度在陽台現身，微笑向群眾揮手，外套別上禁衛騎兵團的徽章，與民同慶英國有史以來第一個君主「白金禧」。

女王在預錄聲明指出：「感謝在英國和整個(大英)國協，參與慶祝我白金禧的所有人，家庭、鄰居和朋友。大家對我展現的友好不斷地鼓舞著我，在我們繼續以滿懷的信心和熱情展望未來之際，希望接下來幾天能讓大家有機會反思過去70年締造的成就」。

英國女王伊麗莎白二世（下圖中）2日在白金漢宮陽台現身，慶祝自己登基70年的系列活...
英國女王伊麗莎白二世（下圖中）2日在白金漢宮陽台現身，慶祝自己登基70年的系列活動。上圖是1953年6月2日女王（上圖，前排左二）加冕後在白金漢宮陽台現身。（Getty Images）

英國皇家空軍排出「70」的圖案慶祝女王登基70年。（歐新社）
英國皇家空軍排出「70」的圖案慶祝女王登基70年。（歐新社）

僅18王室成員陽台觀禮 

女王是整場盛典的唯一亮點，她兩度微笑向熱烈歡迎的民眾揮手致意；許多人視這場「白金禧」為歷經慘烈疫情後的歡騰慶典，其他人則注意到由於女王已屆96歲高齡和近期出現健康問題，因此出席成員也相當有限。

女王Instagram帳號分享八名王室成員齊聚白金漢宮陽台，一起觀看軍旗敬禮分列式(Trooping the Colour)，該照片引發網友一陣討論，不少人表示看到陽台觀禮的成員如此稀疏，令人難過。

今年僅有17名王室成員受邀，相較之下，2019年有40名王室成員與其家人一同觀禮，過去兩年因疫情而未拍攝陽台照。

英國民眾聚集在白金漢宮前面廣場，慶祝女王登基70年。（美聯社）
英國民眾聚集在白金漢宮前面廣場，慶祝女王登基70年。（美聯社）

英國民眾聚集在白金漢宮前面廣場，表達他們對女王的愛戴。（Getty Images...
英國民眾聚集在白金漢宮前面廣場，表達他們對女王的愛戴。（Getty Images）

安德魯、哈利王子未現身

由於哈利與梅根伉儷已卸下王室職位，安德魯王子(Prince Andrew)面臨美國性侵民事訴訟並在庭外和解，為避免這些成員現身的尷尬感，女王下令僅部分王室成員可到陽台參加觀禮，包括查爾斯王儲(Prince Charles)與其妻子卡蜜拉(Camilla)和威廉王子一家五口。

白金漢宮2日稍後表示，女王因移動不便和身體稍感不適，因此不會現身3日的感恩儀式。

部分觀禮民眾遠從美國、加拿大等地前來慶祝，教宗方濟各(Pope Francis)和全球領袖也紛紛道賀，拜登總統向女王「無私奉獻與服務」致意，前總統歐巴馬稱女王一生是英國和全球的禮物；法國總統馬克宏則錄製英、法語影片，盛讚女王從二戰時期至今，一直扮演維繫英法深厚情誼的關鍵角色。

女王1952年即位，歷經14位英國首相和14位美國總統；女王登基時的英國首相是邱吉爾，美國總統是杜魯門，蘇聯和中國領導人分別是史達林和毛澤東。

英國女王伊麗莎白二世2日晚間點燃慶祝她登基70年的篝火。(美聯社)
英國女王伊麗莎白二世2日晚間點燃慶祝她登基70年的篝火。(美聯社)

英國女王伊麗莎白二世2日晚間點燃慶祝她登基70年的篝火。(美聯社)
英國女王伊麗莎白二世2日晚間點燃慶祝她登基70年的篝火。(美聯社)

英國女王 哈利 疫情

上一則

油價飆 拜登擬訪沙國 可能會晤昔定位「殺人兇手」王儲

下一則

因醬料殺人 華裔外賣郎命案 兇嫌曾多次跟蹤騷擾

延伸閱讀

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭
慶登基70年 英女王出席閱兵後傳不適 將缺席3日儀式

慶登基70年 英女王出席閱兵後傳不適 將缺席3日儀式
英女王登基70周年歷任14位首相 成為在位最久君王

英女王登基70周年歷任14位首相 成為在位最久君王
白金漢宮：安德魯王子染新冠 缺席女王登基70周年慶典

白金漢宮：安德魯王子染新冠 缺席女王登基70周年慶典

熱門新聞

聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
美國拜登政府考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。（取材自維基百科）

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

2022-05-28 20:09
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」