國務院美台關係事實清單再更新 放回「不支持台獨」

國務卿布林肯上月26日發表中國政策演說，重申美國的一中政策，不支持台灣獨立。(美聯社)

國務院 5月兩度更新網站上的美台關係現況描述事實清單(Fact Sheet)，5月28日公布新版，再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，並表示美國對台政策維持數十年、跨越多個政府均保持一致，美國有長期的「一個中國」政策。

一名國務院發言人2日以背景說明方式向本報記者表示，國務院的更新是為反映布林肯 5月26日的中國政策演說；這項更新絕對無涉於北京持續表達不滿；這名發言人說，美國的一中政策向來清晰，亦即以台灣關係法 、美中三公報和六項保證為指引。

國務院網站簡介所有與美往來的國家和地區，且不定期更新；國務院發言人普萊斯5月初對媒體表示，國務院例行更新美台關係事實清單，以準確反映雙邊關係，他數度表示美國的一中政策沒有改變，呼籲北京不要趁機施壓台灣。

拜登政府上任後，國務院東亞局並未立即調整這項事實清單，依然沿用2018年8月公布的版本，直到上月5日，國務院更新清單，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。

國務卿布林肯上月26日發表對中政策演說，有關台灣，他重申美國的「一個中國」政策，反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立，期盼透過和平方式解決兩岸問題。

兩天後，國務院更新事實清單，加入「美國不支持台獨」、「期待以和平方式解決兩岸問題」；這不僅是布林肯演說內容，也是2018年8月的版本內容。

最新的事實清單略作調整，開頭依然指台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴，接著便敘述「美台沒有外交關係，有著強健的非官方關係」，且雙方共享關係、深化經貿與人民往來連結。

最新版本調整為：「美國對台政策維持數十年、跨越多個政府均保持一致，美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」。接著國務院寫道：「我們反對兩岸任一方片面改變現狀的任何作法；我們不支持台灣獨立；我們期望透過和平方式解決兩岸問題」。

新版本重申，美國在維持台灣海峽和平穩定上有持久利益；基於台灣關係法，美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠自衛能力的防衛物資及技術服務。