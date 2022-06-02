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探索外星生物 NASA加入「不明空中現象」調查

記者張聲肇／綜合報導
太空總署(NASA)將加入調查不明飛行物的任務小組。(Getty Images)
太空總署(NASA)將加入調查不明飛行物的任務小組。(Getty Images)

國會最近舉辦了54年第一次「不明空中現象」聽證會，並立法責成政府成立專案調查小組，太空總署(NASA)如今也破天荒要加入這個任務小組。

NASA一旦加入，它原本往外太空探詢行星生命的任務，將縮短距離，也探索是否有外星生物「走訪地球」。

NASA發言人向每日郵報確認，該署已在評估「如何貢獻我們從太空觀察地球的專長，增進對不明空中現象的了解」，也已和其他政府單位洽談合作事宜，但不會成立專責單位。

NASA可以提供包括彙整太空人聲稱在太空撞見不明物體的報告，檢視歷屆任務拍攝下來的影片和收集到的資料，和其他單位共同判斷「非正常」現象。

國會已經責成國防部專案小組，研究在美國和其他地方上空出現的「怪異物體」是否對國家安全構成威脅，NASA可以幫助這個小組研究有關問題。

NASA員工和太空人的一手目擊報告，和檔案庫裡面的影片，或許有助國防部幽浮專案小組的研究。

國防部幽浮小組已請NASA提供太空梭攝影機錄下的影片，據稱是太空人出任務時和「不明空中現象」遭遇的記錄；太空總署認為，運用科學工具，看清「不明空中現象」的本質與來源，強化科學的角度很重要。

NASA科學事務發言人法克斯(Karen Fox)，空中出現怪異現象，「外星人」不是唯一的解釋；因為有關不明空中現象「高品質」的觀察次數不多，目前無法對其本質提出科學的結論。

NASA署長納爾遜(Bill Nelson)2021年10月在維尼吉亞大學主辦的活動上說，海軍飛行員2004年以來，在美國外海上空，看到不下300次「具備超凡飛行能力」的物體，因此他本人對「高等外星生命」的概念，抱持開放的態度。

太空人 NASA 國防部

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