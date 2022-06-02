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演算法爬梳舊資料 揪逾百「新隕石」 助應對彗星撞地球

記者張聲肇／綜合報導
加州B612基金會發現100多顆過去未曾為人所知的隕石，有助人類及早應對可能的「彗星撞地球」事件。(截圖自華盛頓大學網站)
加州B612基金會發現100多顆過去未曾為人所知的隕石，有助人類及早應對可能的「彗星撞地球」事件。(截圖自華盛頓大學網站)

加州B612基金會利用新方法爬梳舊資料，發現100多顆過去未曾為人所知的隕石，有助人類及早應對可能的「彗星撞地球」事件。

這個非營利社團專事追蹤太陽系裡的物體，尤其靠近地球的彗星或隕石，希望藉此保護地球免於預想不到的災難。

該基金會5月31日宣布，透過「隕石發現分析與製圖」平台，發現了100多顆隕石；這套雲端資料開放平台讓研究人員毋須額外收集天文館資料或借助特別的天文望遠鏡，運用特殊的演算法，根據過去已有的夜空影像檔，和從中顯示的隕石運行路線光點，研判某顆隕石是曾被發現過，還是未被發現過。

B612基金會隕石研究處處長、前太空人盧傑(Edward Lu)說，有了這套新工具，任何一架望遠鏡加上舊檔案，就可變成專門尋找隕石的天文望遠鏡。

盧傑說，「我們運用電腦的強大運算功能，不但可以從現有的望遠鏡發現更多隕石，還可以從過去乏人注意的夜空歷史檔案照找到並追蹤隕石，判斷是不是過去未曾被發現」。

根據太空總署(NASA)資料，目前已為人所知接近地球的隕石有將近3萬顆，其中最讓人擔心的是少部分在地球環繞太陽軌道460哩範圍內飛行、寬460呎以上的太空飛石。

基金會為了測試前述平台的功效，特地搜尋了亞利桑納州土桑市國家光學紅外線天文台收集30天的全部影像；這些影像是該天文台儲藏、從2012年到2019年所拍下的680億張天文觀察照片，搜尋比對發現104顆新隕石，確認後，列入小行星中心的隕石登記名冊。

小行星中心是1947年創立，負責記錄太陽系隕石、慧星等小星體的機構。

華盛頓大學天文學副教授朱瑞克(Mario Juric)說，基金會隕石研究處的任務很重要，因為天文學界目前的技術與望遠鏡，要發現新的隕石，已臻極限。

基金會的尋找新隕石的演算法，是朱瑞克和華盛頓大學研究生莫彥斯(Joachim Moeyens)共同研創，利用谷歌的雲端系統儲存巨量資料，並借助電腦的強大運算能力，檢驗每個光點，推算其意義。

盧傑。(取自Linkedin網站)
盧傑。(取自Linkedin網站)

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