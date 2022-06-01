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全美確診雖激增 全面強制戴口罩可能已結束

編譯盧炯燊／綜合31日電
多達三成民眾認為新冠疫情「已結束」，強制全面執行戴口罩等防疫措施的時代也已過去。圖為旅客抵達洛杉磯國際機場時，有的戴口罩，有的則不戴。(Getty Images)
多達三成民眾認為新冠疫情「已結束」，強制全面執行戴口罩等防疫措施的時代也已過去。圖為旅客抵達洛杉磯國際機場時，有的戴口罩，有的則不戴。(Getty Images)

全國新冠疫情確診人數再次飆升，然而要強制全面執行戴口罩等防疫措施的時代已經結束。

最新民調數據顯示，全國30%民眾認為新冠疫情「已結束」，共和黨的支持者更有60%認為疫情已成「過去式」，愈來愈多民眾恢復2019年疫情前的生活方式。

另一方面，絕大多數政界領袖反對恢復戴口罩的規定，凸顯時斷時續的強制戴口罩規定除了在政治上已站不住腳，在日常生活中也被民眾抛棄。

紐約市疫情明顯惡化，過去一周的染疫人數平均每天近4000人，而上個月平均每天3300人，但民主黨籍的市長亞當斯(Eric Adams)表明拒絕再強制民眾戴口罩；亞當斯說，紐約市的醫療系統經歷過災難性的緊急狀態，現在不再是疫情初期的情況。

紐約市官員建議在室內空間戴口罩，而不是嚴格的強制規定。

這種做法在民主黨主政州及城市逐漸普遍，例如費城上個月短暫恢復強制戴口罩，但數天後取消了，只是強烈建議；洛杉磯及加州灣區同樣也只是強烈建議戴口罩。

藍州及城市這個做法反映出它們面對愈來愈大的政治壓力，要放寬嚴厲的規定，讓人們自行做決定；特別是臨近期中選舉，通貨膨脹引起的民怨，更必須讓民主黨只能採取寬鬆措施。

州及市政府不再強制防疫規定，但授權地方一級，甚至由大學、工會、組織、公司等來決定是否戴口罩。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)表示，對學區自己決定戴口罩沒有任何意見；即使亞當斯反對恢復戴口罩，但百老匯全部41家劇院則延長戴口罩規定至6月底。

喬治城大學全球衛生法教授戈斯汀(Lawrence O. Gostin)認為，戴口罩措施主要交由私人機構來決定，會成為未來的常態。

口罩 疫情 亞當斯

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