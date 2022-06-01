別小看Omicron 65歲以上長者死亡率激增

Omicron病毒的四個月感染潮中，65歲及以上民眾死亡人數幾乎等同於六個月的Delta病毒感染潮。圖為麻州一位年長者接種新冠疫苗補強針。(美聯社)

冬季的Omicron 變種病毒感染潮中，老年族群的死亡率比去年高，雖然年長者疫苗 接種率高，但與接種最後一劑疫苗的時間點相隔已久，加上病毒變異繞開免疫防禦，因此在四個月的Omicron病毒感染潮中，65歲及以上的美國人死亡人數幾乎等同於六個月的Delta病毒感染潮；一般情況下，Delta病毒會引發更多重症案例，這個結果削弱Omicron病毒致命性較低的特點。

整體來看，新冠病毒的人均死亡率已下降，但老年人仍占其中絕大多數。

近幾周，全國的染疫死亡率已接近新冠疫情期間的最低水平，平均每日少於400例，但老年人與年輕人的死亡率差距拉大；去年夏天、秋天染疫死亡的美國中年人口占據相當大的比例，現在中年族群有免疫力保護，死亡比例再度集中於老年人口。

此外，新一波的Omicron亞型變異株可能造成額外的威脅，年輕族群的住院率維持相對較低的水平，東北部70歲及以上的族群住院率已攀升至冬季Omicron感染高峰的三分之一。

哈佛醫學 院(Harvard Medical School)老年醫學專家莎龍井上(Sharon Inouye)指出：「隨著免疫力衰減，年長者面臨的風險愈來愈高。」

學術團體「新冠州計畫」(The Covid States Project)近期預測結果顯示，65歲及以上的人群中，13%尚未接種疫苗，3%已接種一劑莫德納或輝瑞疫苗，14%已接種但未注射補強針。

專家指出，死亡數從冬季高峰下降的部分原因是過去感染使免疫力提升；對老年人來說，則是因為冬季期間許多最脆弱的族群已經染疫死亡，病毒現在在老年群體的目標較少。

很久以前曾感染新冠病毒並無法預防未來再度染疫，但再度感染的人出現重症的機率較低；公衛人士警告許多老年人仍然容易被感染，為了保護年長者，老年醫學專家呼籲護理機構安排居家接種，或要求施打補強劑。