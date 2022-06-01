膚色影響血氧機？ 研究：亞、非裔染疫者 準確率較低

膚色較深的染疫者使用血氧機，數值恐不如白人準確。圖為Walmart銷售的血氧測量器。(取自Walmart網站)

發表於31日出刊的美國醫學 會內科醫學期刊上的最新研究發現，血氧測量器(Pulse oximeter)對亞裔 、非裔 等少數族裔新冠病患的測量結果，不如對白人病患準確，可能導致醫療延誤。

研究人員表示，有些症狀嚴重的有色人種，儘管血氧濃度低到應該就醫的程度，但因血氧器測量有誤，可能被診斷為不急甚至不必就醫。

聯邦疾病防治中心(CDC)4月報告指出，非裔和西語裔感染新冠病毒死亡率比白人高一倍，本研究共同領銜作者、約翰霍普金斯大學醫學助理教授佛濟(Ashraf Fawzy)認為，部分原因就是血氧測量器不準確。

紐約時報報導，密西根大學肺病專家斯約丁(Michael Sjoding)說，如果病患到了某一程度還不被認定該就醫了，那他/她就永遠得不到該有的醫療。

血氧測量器可以測出血氧量和脈搏，一般藥店也買得到，是診斷新冠肺炎的主要工具，因為血氧量太低是症狀嚴重的指標。

測量時，把病人指頭夾住，紅外線燈和紅燈閃亮時，會顯示結果，結果不準確，有幾個原因，包括血流不順暢和指甲塗色太深，而病患的膚色也可能是測不準的原因。

杜克大學急救肺科醫生A. Ian Wong說，皮膚色素裡面的黑色素可能是造成血氧測量不準的原因。黑色素會吸收光線，影響儀器的分析功能，黑色素多，就會高估氧氣含量，因此，膚色較黑的病人，測出來的血氧量較高。

本研究的對象是霍普金斯大學醫療體系2020年3月到2021年11月診療過的7000多名新冠病患；其中，1200名還另外抽血檢驗，這是較「侵入」的測量法，但結果較準確。

研究報告作者、貝勒醫學院助理教授吳天時(Tianshi David Wu，音譯)說，即使些微的檢測誤差，也會影響病人的後續治療，例如，血氧量94%以下的病患，會被認定為重症患者，「血氧量因儀器錯誤顯示很高，接受積極治療的資格，就會被排除，」例如，服用類固醇藥dexamethasone和抗病毒藥瑞德西韋(remdesivir)等。

本研究發現，根據血氧判斷，非洲裔病患比白人病患接受重症藥物治療的概率，低了30%；西語裔低了20%；亞裔和白人無差。