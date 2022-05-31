20年來…逾30萬學生 在校經歷「槍枝暴力」

校園槍擊案件頻傳，20年來全美約有31萬學童親身經歷校園槍擊案。(Getty Images)

自1999年哥倫邦高中(Columbine High)大屠殺案，到上周的德州羅布小學槍擊 案，據華盛頓郵報統計，這20多年內全國各學區共逾30萬名學生，因目睹槍擊案或躲避兇嫌，心靈都嚴重受傷。

報導指出，因為聯邦不追蹤校園槍擊案，只好由新聞報導、資源開放的資料庫、執法單位的報告及打電話給校方及警察 局報案，來統計數據。

雖說校園槍擊案還算少見，但是在2021年至少34起，是至少自1999年以來最多，去年前兩個月學校沒開放，尤令人矚目，意味不然可能會更多。

華郵 指出，30多萬學生身心受創，是由320所學校統計而得；這段期間至少163名學生、教職員等死於持槍行凶，另致366人受傷。

華郵指出，會再追蹤未來槍擊案，另外，記者們可能由過去幾年找出其他槍擊案。

報導過校園槍擊案的媒體有數百家，例如2018年2月14日，佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)有一名19歲男子持AR-15步槍殺害17人。

達拉斯市安德森中學(Anderson Middle School)發生過這樣的槍擊案：一名14歲男生持左輪手槍抵住一名女生胸膛，問她「準備領死」沒有？隨後開槍，傷及女生手臂。

華郵指有幾種趨勢一致；最重要發現之一，在校園槍擊案受創最深的多為有色人種學生；至於行凶槍枝來源已可判定，逾85%的槍手做案槍枝，都是由自己家中找到的，不然就是由朋友、親戚取得。

在學校開槍的人，小至一名六歲男生，他對一名同班女生說不喜歡她，就開槍殺死她；還有一名15歲女生，因為向朋友求愛，遭對方拒絕，她就殺死對方。

十名在學校開槍的人當中，七人年紀都不到18歲，這意味小孩因為大人的疏忽，而有管道取得致命武器。