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槍枝暴力飆升…國殤日長周末26死、數十人傷

編譯徐薏茹／綜合30日電

震驚全美的德州小學大規模槍擊案發生不到一周內，全美各地又陸續傳出槍響，單在國殤日長周末，短短三天即發生至少11起大規模槍擊案，槍枝暴力案件飆升，造成至少26人死亡，數十人受傷。其中以費城、芝加哥、馬里蘭州最為嚴重。

根據非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)，大規模槍擊案的定義標準為「四人或以上的人被槍擊或槍殺，不包括槍手在內」。過去幾天的大規模槍擊案多在派對上發生，其中一起從國殤日紀念活動傳出。

芝加哥5死

國殤日長周末芝加哥共發生五起槍擊案，共5人死亡，21人受傷。

奧克拉荷馬州1死

28日晚間奧克拉荷馬一戶外活動傳出槍響，造成1人死亡，7人受傷，一名26歲男子被拘留中。

奧克拉荷馬州調查局聲明指出，當局發布巴克納(Skyler Buckner)的逮捕令，他於29日下午自首。

田納西1死

田州曼菲斯市(Memphis)28日傍晚一起槍擊案造成1人死亡，6人受傷。

當日晚間又傳出另一處兩人遭遇槍擊。同晚查塔努加市(Chattanooga)有六名青少年在槍擊案中受傷，市長表示可能是與另一群青少年發生衝突。

紐約市2死

國殤日長周末紐約市共兩人分別在兩起案件中被槍殺。

馬里蘭4死

該州巴爾的摩市(Baltimore)28日晚間一名少年在圓形劇場被槍殺。

同晚有另外兩名男子與一名女子遭槍擊死亡。

費城8死

費城傳出數起槍擊案，共8人死亡，包括一名9歲男童，另有12人受傷。

加州1死

佛雷斯諾市(Fresno)一槍擊案造成1成人喪生，3位青少年受傷。

亞特蘭大畢業派對1死

一場聚集200多人的畢業派對遭一槍手攻擊，一人被殺害，2人受傷，截至截稿前尚未逮到嫌犯。

佛州1死

29日佛州一人在夜店裡被殺害。

德州小學槍擊案後，許多地方領袖與社區代表呼籲行動，拜登在悲劇發生幾小時後發表演說議論槍枝管制，表示是時候化悲痛為行動。

然而目前國內槍枝管制正反兩派仍爭吵不休，分歧嚴重，華盛頓郵報報導，國會要通過槍枝管制相關法案仍不太可能。

槍擊 奧克拉荷馬州 費城

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