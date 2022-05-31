佛州18歲男、10歲童揚言「屠殺校園」分別遭警逮捕
佛羅里達州警方上周末分別逮捕兩個在社群媒體威脅要攻擊學校的人，一個是宣稱要去學校製造大規模槍案的18歲青年，另一個是表示要到學校殺戮的10歲五年級學生。
佛州希爾斯保羅郡(Hillsborough)警長科隆尼斯特(Chad Chronister)說，18歲的安德森(Corey Anderson)在社群媒體發布錄影顯示他身穿防彈背心，手裡拿著一枝長槍和一把短槍，對著手機的語音功能說：「告訴我到最近學校的路線圖。」
警方接到舉報後，29日在坦帕市附近安德森的家中將其逮捕，指控他以電子和書面方式威脅製造大規模槍殺和恐怖行為。警長說：「此類威脅是不可接受的。這名男子用一種病態笑話，故意在社區製造恐慌，但這不是笑話。」
警長表示，郡警局將竭盡一切力量追查威脅學校的人，「保護學生是我們的首要優先，我們非常嚴肅地看待對學校的威脅。任何人如果發現可疑跡象，請即刻與我們聯繫」。
警方發現，安德森在社群媒體上展示的武器是氣槍，他被捕入獄後現已獲得保釋。
佛州李郡(Lee)警方說，被捕的10歲男童是珊瑚角鎮(Cape Coral)愛國者小學的五年級學生，珊瑚角鎮位於邁爾斯堡(Fort Myers)附近的墨西哥灣海邊。
郡警長馬賽諾(Carmine Marceno)說，他們發現這名10歲男童28日在社群媒體發出威脅後逮捕他，「他的行為令人作嘔，尤其是在德州烏瓦德小學的槍案悲劇發生後。確保兒童的安全是最重要的，我們的學校有法治，警方對向學校發出的威脅沒有猶豫片刻，立刻展開調查。」
李郡警方接到通知後對威脅進行分析，約談這名男童，認為有理由將其逮捕，並指控他以書面形式發動大規模槍案。
警方的錄影顯示，一名警員陪著這個10歲男童走向警車。由於男童尚屬幼年，警方沒有公布他的姓名和身分，也沒說是將其關在少年監獄，還是交給他的父母。
警長馬賽諾說：「這個男孩製造一個虛假的威脅，卻經歷一個真正的後果。但事件並不可笑，現在對這種威脅不能等閒視之。」
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