佛州18歲男、10歲童揚言「屠殺校園」分別遭警逮捕

佛州一名10歲學童揚言要在學校開槍，被警方逮捕。(佛州李郡警長辦公室)

佛羅里達州警方上周末分別逮捕兩個在社群媒體 威脅要攻擊學校的人，一個是宣稱要去學校製造大規模槍案的18歲青年，另一個是表示要到學校殺戮的10歲五年級學生。

佛州 希爾斯保羅郡(Hillsborough)警長科隆尼斯特(Chad Chronister)說，18歲的安德森(Corey Anderson)在社群媒體發布錄影顯示他身穿防彈背心，手裡拿著一枝長槍和一把短槍，對著手機的語音功能說：「告訴我到最近學校的路線圖。」

警方接到舉報後，29日在坦帕市附近安德森的家中將其逮捕，指控他以電子和書面方式威脅製造大規模槍殺和恐怖行為。警長說：「此類威脅是不可接受的。這名男子用一種病態笑話，故意在社區製造恐慌，但這不是笑話。」

警長表示，郡警局將竭盡一切力量追查威脅學校的人，「保護學生是我們的首要優先，我們非常嚴肅地看待對學校的威脅。任何人如果發現可疑跡象，請即刻與我們聯繫」。

警方發現，安德森在社群媒體上展示的武器是氣槍，他被捕入獄後現已獲得保釋。

佛州李郡(Lee)警方說，被捕的10歲男童是珊瑚角鎮(Cape Coral)愛國者小學的五年級學生，珊瑚角鎮位於邁爾斯堡(Fort Myers)附近的墨西哥 灣海邊。

郡警長馬賽諾(Carmine Marceno)說，他們發現這名10歲男童28日在社群媒體發出威脅後逮捕他，「他的行為令人作嘔，尤其是在德州烏瓦德小學的槍案悲劇發生後。確保兒童的安全是最重要的，我們的學校有法治，警方對向學校發出的威脅沒有猶豫片刻，立刻展開調查。」

李郡警方接到通知後對威脅進行分析，約談這名男童，認為有理由將其逮捕，並指控他以書面形式發動大規模槍案。

警方的錄影顯示，一名警員陪著這個10歲男童走向警車。由於男童尚屬幼年，警方沒有公布他的姓名和身分，也沒說是將其關在少年監獄，還是交給他的父母。

警長馬賽諾說：「這個男孩製造一個虛假的威脅，卻經歷一個真正的後果。但事件並不可笑，現在對這種威脅不能等閒視之。」