德州小學槍擊究責 FBI前探員：烏瓦德警未「積極緝兇」

德州公共案全廳長麥克勞(左二)30日回到羅布小學，聽取現場的德州州警說明。(Getty Images)

已退休 聯邦調查局前任特別幹員凱薩琳‧史威特(Katherine Schweit)30日投書紐約時報指出，2012年康州珊迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊 慘案後，她所擬訂的「隨機犯罪槍手因應計畫」(active shooter program)上路實施，但德州烏瓦德(Uvalde)警方在羅布小學(Robb Elementary School)槍擊發生後，顯然沒有遵循規定模式。

2017年退休的史威特在聯邦調查局擁有20多年資歷，10年前奉命編擬聯邦調查局的「隨機犯罪槍手因應計畫」。她在投書中寫道，珊迪胡克小學校園槍擊後，聯邦政府 推行「跑開、躲起來、作戰」(run, hide, fight)模式，但如今絕大多數校園都忽略訓練師生逃離現場。

史威特指出，珊迪胡克小學校園槍擊後，聯邦調查局耗資3000萬元派出探員前往全美各地警察局，訓練地方警局遇到隨機犯罪槍手正在行兇時應該如何應變，讓威脅得以排除。

她指出，過去兩年間，烏瓦德學區至少舉辦過兩場有關隨機犯罪槍手作案的模擬應變訓練，其中一場是在羅布小學案發前兩個月才完成。根據目前頒布程序以及訓練操作，員警面對此種槍手的最佳因應，都是要積極緝兇，讓槍手攻擊能力變得無效化(neutralize)，「即使案發現場只有一名員警，也應該秉持相同原則」。

「我們必須釐清為何烏瓦德警方沒有遵循如此規定模式。」史威特指出：「我對聯邦調查局的訓練標準有信心，至於訓練之後能否具體落實，我就比較沒有信心。」

師生安全方面，史威特說，過去關於面對校園槍擊案時給學生及老師的建議，如今應該重新評估。

她說，珊迪胡克小學校園槍擊後，聯邦政府採取「跑開、躲起來、作戰」模式，要老師與學生們第一步是逃離現場，然後躲起來，最後才是為了生存而與槍手對抗。

史威特說，絕大多數學校現在的槍擊模擬演習中，都要求老師、學生及教職人員封鎖校園並且躲藏起來，卻幾乎沒有提到逃離現場。