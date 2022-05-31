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國安部重築邊牆 填補亞州邊界「缺口」

編譯徐薏茹／綜合30日電
圖為全大小無證移民20日自墨西哥跨過亞州尤瑪市的邊牆缺口後，排隊等候聯邦邊防人員登記處理。(Getty Images)
圖為全大小無證移民20日自墨西哥跨過亞州尤瑪市的邊牆缺口後，排隊等候聯邦邊防人員登記處理。(Getty Images)

國土安全部已宣布重啟部分邊境牆建造工程，以填補亞利桑納州邊境路障的「缺口」；這些缺口自拜登總統上任第一天便停建至今。

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)同時授權一處新建設，鄰近太平洋邊境公園「友誼圈」(Friendship Circle)，此工程將取代目前的護欄，國安部表示護欄因海水侵蝕受損。

梅奧卡斯另批准在美墨邊界沿線多處更換或建造火車與汽車通道大門。

國安部未說明新計畫涵蓋範圍有多廣，可能只是川普政府建設的一小部分，但新建設卻與拜登的競選承諾衝突，拜登曾表示不會再繼續邊境牆建設。

國安部未宣布將修築亞利桑納州尤馬市(Yuma)的哪些缺口，當地官員指出好幾十處需要填補，上個月他們表示梅奧卡斯同意修補11處缺口。

國會撥出約20億的預算尚未使用，邊境牆成為拜登政府的棘手問題。

根據法案，這筆預算必須用於邊境障礙設施，但拜登政府聲稱正在做更多的分析與環評工作，因而延緩進度。

在最新公布的聲明中，國安部敦促國會收回這筆款項，以解除花費這筆經費的法律義務。

梅奧卡斯去年取消原本的邊境牆建設工程，提出另一項計畫，批准「修正」與關閉因拜登下令停止工程而留下的缺口。

邊境執法單位消息人士指出，這些缺口正好成為非法移民的關鍵入口。

國防部長梅奧卡斯日前到德州視察美墨邊牆。（路透）
國防部長梅奧卡斯日前到德州視察美墨邊牆。（路透）

邊境 拜登 亞利桑納州

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