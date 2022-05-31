入籍申請「2年無音訊」 13移民告聯邦政府

來自伊拉克北部的庫德族難民穆罕默德(Ali Mohammed)2015年定居美國，目前擁有綠卡，任職於佛羅里達州的大學理事會。2020年4月符合入籍申請資格時便遞件，但迄今沒有下文。穆罕默德與其他12名同樣在2020年春季提出入籍申請卻遭耽擱的12名移民，已對聯邦政府聯合提告。

華爾街 日報報導，穆罕默德說，希望返回老家探視生病母親之前，能夠確認拿到美國籍；他說，個人背景非常清白，就連交通罰單也不曾有，「申請被拖這麼久，讓我覺得他們好像在針對我進行某種調查」。

包括穆罕默德在內等13名原告委託「美國移民委員會」(AIC)向位於波士頓的聯邦地方法院遞狀控告美國公民及移民服務局(USCIS)及國家檔案局(NARA)。

華爾街日報今年1月報導，許多申請入籍的文件資料被鎖在疫情 期間關閉的聯邦設施倉庫裡，導致作業嚴重延誤。

國家檔案局主管位於堪薩斯市(Kansas City)都會區地底下，用來存放移民檔案的長達數哩石灰岩洞穴。移民局 官員審查入籍申請時，必須調閱移民檔案以了解申請人個人背景。受到疫情影響，在地底下上班的政府員工工時減少，國家檔案局只能針對政府機關的緊急案件提供檔案，其他服務一律暫停。

穆罕默德等人提告之前，移民局發言人曾在聲明中說，正與國家檔案局共同解決問題，估計今夏中期可望排除積案問題。

這起訴訟當中的所有原告，對於入籍申請案的處理進度時程如何，都沒有接到通知或說明。穆罕默德受訪時說：「我能理解疫情因素，但案子一拖就是兩、三年，實在沒道理。」

根據政府數據，入籍申請案目前平均需要11個月才能完成審查。相較之下，疫情發生前入籍案件平均處理時間為九個月。