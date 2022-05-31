我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

入籍申請「2年無音訊」 13移民告聯邦政府

記者顏伶如／綜合報導

來自伊拉克北部的庫德族難民穆罕默德(Ali Mohammed)2015年定居美國，目前擁有綠卡，任職於佛羅里達州的大學理事會。2020年4月符合入籍申請資格時便遞件，但迄今沒有下文。穆罕默德與其他12名同樣在2020年春季提出入籍申請卻遭耽擱的12名移民，已對聯邦政府聯合提告。

華爾街日報報導，穆罕默德說，希望返回老家探視生病母親之前，能夠確認拿到美國籍；他說，個人背景非常清白，就連交通罰單也不曾有，「申請被拖這麼久，讓我覺得他們好像在針對我進行某種調查」。

包括穆罕默德在內等13名原告委託「美國移民委員會」(AIC)向位於波士頓的聯邦地方法院遞狀控告美國公民及移民服務局(USCIS)及國家檔案局(NARA)。

華爾街日報今年1月報導，許多申請入籍的文件資料被鎖在疫情期間關閉的聯邦設施倉庫裡，導致作業嚴重延誤。

國家檔案局主管位於堪薩斯市(Kansas City)都會區地底下，用來存放移民檔案的長達數哩石灰岩洞穴。移民局官員審查入籍申請時，必須調閱移民檔案以了解申請人個人背景。受到疫情影響，在地底下上班的政府員工工時減少，國家檔案局只能針對政府機關的緊急案件提供檔案，其他服務一律暫停。

穆罕默德等人提告之前，移民局發言人曾在聲明中說，正與國家檔案局共同解決問題，估計今夏中期可望排除積案問題。

這起訴訟當中的所有原告，對於入籍申請案的處理進度時程如何，都沒有接到通知或說明。穆罕默德受訪時說：「我能理解疫情因素，但案子一拖就是兩、三年，實在沒道理。」

根據政府數據，入籍申請案目前平均需要11個月才能完成審查。相較之下，疫情發生前入籍案件平均處理時間為九個月。

移民局 疫情 華爾街

上一則

美墨邊界新政策 加速庇護申請 每月限人數

下一則

經濟失衡警訊 17州4月失業率創歷史新低

延伸閱讀

吸引人才 英國將發工作簽證給全球頂尖大學畢業生

吸引人才 英國將發工作簽證給全球頂尖大學畢業生
移民 / 是否發J-1簽證 簽證官會綜合判斷

移民 / 是否發J-1簽證 簽證官會綜合判斷
移民 / 加急審理範圍擴大 將包括NIW申請

移民 / 加急審理範圍擴大 將包括NIW申請
移民 / H-1B未中籤 移民局不會寄未抽中通知

移民 / H-1B未中籤 移民局不會寄未抽中通知

熱門新聞

聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34
民眾哀悼小學槍擊案罹難者。(路透)

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

2022-05-26 02:28

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了