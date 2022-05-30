「捍衛戰士2」首周末票房破億 阿湯哥生涯最賣座電影

經典空戰電影「捍衛戰士」推出湯姆克魯斯主演的續集「捍衛戰士：獨行俠」上映首周末票房賣破1億元，榮登北美票房冠軍。(Getty Images)

經典空戰電影 「捍衛戰士」(Top Gun) 睽違36年推出續作，「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)激發廣大觀眾的往日情懷，上映首周末票房賣破1億元，榮登北美票房冠軍，影星湯姆．克魯斯(Tom Cruise)更憑藉本片締造生涯重大紀錄。

「捍衛戰士：獨行俠」上映前三日北美票房預計1億2400萬元，全球票房累計2億4800萬元；根據預測，30日北美票房可望突破1億5000萬元。

對於電影的成功，派拉蒙影業(Paramount)行銷總監阿倫森(Chris Aronson)直呼：「這些結果太不可思議，太棒了，我替大家高興，為公司、湯姆和製片人開心。」

湯姆克魯斯 雖然貴為好萊塢超級巨星，許多新聞頭條甚至描述他是「最後一位電影明星」，不過他過往不以大規模的首映票房聞名。

「捍衛戰士：獨行俠」之前，湯姆克魯斯在國內的最佳首映票房紀錄是2005年的「世界大戰」(War of the Worlds)，由知名大導史蒂芬·史匹柏(Steven Spielberg)執導，開片票房為6400萬元；再來是2018年「不可能的任務：全面瓦解」(Mission: Impossible)。

長遠來看，湯姆克魯斯的電影並非不賣座，只是還不到每上映必轟動的程度。

新作「捍衛戰士：獨行俠」上映過程一波三折，原定2020年上映，宣傳活動理論上從2019年7月開跑，不料被疫情打亂計畫，之後上映日期一延再延，最近終於與觀眾見面。

經典空戰電影「捍衛戰士」推出續集「捍衛戰士：獨行俠」上映首周末票房賣破1億元，榮登北美票房冠軍。(Getty Images)

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「這是有史以來宣傳活動跑最久的電影之一，而這只是激發更多期待興奮的心情。這部電影確實是在等待影院回歸。」

不僅票房亮眼，還兼具好口碑，爛番茄網站開出97%新鮮度，CinemaScore網站評分為A+。

此外，1986年「捍衛戰士」片中湯姆克魯斯穿著的飛行夾克上繡有中華民國 、日本等旗幟，但2019年釋出的預告片撤下中華民國與日本國旗，引起議論；然而這次正片中兩國旗幟再度回歸，令觀眾驚喜，媒體形容為本片最大膽舉動，更有香港影評人稱這在好萊塢前所未見。

來源：派拉蒙影片 官方頻道