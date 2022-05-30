疫後首開賽 「Indy 500大賽車」擠進30萬車迷

「印第安納波利斯500」(Indy 500)在疫情睽違兩年後，今年終於得以向所有觀眾開放，29日國殤日周末開賽，內外30多萬賽車迷，滿坑滿谷，盛況空前。(路透)

在國殤日周末舉行、世界三大賽車 之一的「印第安納波利斯500」(Indianapolis 500，簡稱Indy 500)在睽違兩年後，今年終於向所有觀眾開放，在來自瑞典 的埃里克森(Marcus Ericsson)奪下今年冠軍，全場30萬與會者再次沉浸在百年來流傳下來的眾多狂歡及儀式中。

Indy 500於1911年首次開賽，是當今世界上歷史最悠久的大賽車之一，除一次和二次大戰期間外從未間斷過；但是前兩年受到新冠疫情影響，2020年的賽事為無觀眾比賽，2021年的賽事則有容留人數限制，能容納23萬3000人的觀眾席只開放13萬5000人入場。

而在今年，整個賽事終於回復原有的樣貌，不單是賽場座無虛席，來此地共襄盛舉的民眾人數直逼容留極限的30萬人，預料將是2016年第100屆比賽以來首次。

今年的賽事由隸屬奇普加納西車隊(Chip Ganassi Racing)的埃里克森奪下冠軍；埃里克森本來在比賽中就已處於領先，但是因為隊友強森(Jimmie Johnson)之後發生撞車意外而壓力沉重，這讓埃里克森說，這讓他很難重新專注在比賽上，只能努力祈禱。

不過埃里克森在最後的「兩圈分高下」(Two-lap shootout)比賽中，依然盡力將對手、來自墨西哥的奧瓦德(Pato O'Ward)甩在後面；最終，奧瓦德奪下本屆賽事亞軍，而冠軍埃里克森則依循傳統，在賽場旁的勝利巷(Victory Lane)領取「勝利牛奶瓶」。

除了賽事本身以外，百年以上的悠久歷史，讓Indy 500留下無數的傳統活動及儀式，例如在俗稱「蛇坑」(Snake Pit)的賽場內舉辦狂歡型的音樂會，DJ Steve Aoki在會上向觀眾丟蛋糕，似乎象徵著觀眾們等待兩年的飢渴。

此外，今年的Indy 500照例有由喬丹 費雪(Jordan Fisher)等歌手領唱國歌及其他愛國、或印第安納鄉村歌曲，以及祈禱活動等，作為紀念國殤日的象徵。