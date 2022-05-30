兩黨將派「她」 佛蒙特州將誕生首位女性國會議員

佛蒙特州副州長葛雷參加該州聯邦眾議員民主黨內初選。(美聯社)

向來以「進步價值」自豪的佛蒙特州 ，事實上是自建國以來唯一一個從未選出女性國會議員的州，不過這種現象很可能馬上打破。佛蒙特州聯邦眾議員 威爾契(Peter Welch)將於今年轉戰聯邦參院，目前登記角逐此職位的候選人，不論民主黨 或共和黨均為女性，所以無論佛蒙特州年底的選舉誰當選，都將寫下將第一位女性送入國會的紀錄。

事實上，不是沒有女性想參選佛蒙特州國會議員，但由於佛蒙特州人口稀少，往年選區不論如何重畫，聯邦眾議員始終只有一席，因此如果現任國會議員沒有退休打算，很可能就這麼一直連任下去。如現任的威爾契就從2007年連任至今，曾三度擔任眾院司法委員會主席的現任臨時議長，佛蒙特州聯邦參議員李希(Patrick Leahy)，更是從1975年連任迄今。

佛蒙特州會計師瑞迪克參加該州聯邦眾議員共和黨內初選。(美聯社)

有意參選聯邦眾議員的人選包含民主黨籍佛蒙特州現任副州長莫莉．格雷(Molly Gray)、佛蒙特州參議會臨時議長貝卡．巴林特(Becca Balint)等人，共和黨籍的則有艾瑞卡．雷迪克(Ericka Redic)、安雅．提尼奧(Anya Tynio)等人。

長期致力於協助女性競選公職的非營利組織「佛蒙特浮現」(Emerge Vermont)執行董事伊蓮．哈尼(Elaine Haney)說：「這就是一個領導的瓶頸，如果有人長期占著一個位子不撒手，就會阻礙年輕後進的晉升；我相信，如果佛蒙特州有女性國會議員，必能為聯邦政壇注入活水，並能在如墮胎權等攸關女性的重大議題上發揮更顯著作用。」

不過，或許是因為當代女性政治家在各方面都已展露能力，性別平等走到今日已不完全算是選民最關心的議題，因此不論民主黨或共和黨候選人，對於「自己將成為州史上首位女性國會議員」的身分都沒有太多著墨，都在認真論述自己的政策願景，矢言解決勞動力短缺、經濟發展遲滯、住房不足、氣候變遷的問題。

米德柏利學院(Middlebury College)政治學教授狄金森(Matthew Dickinson)就說：「性別不是這場選戰的重點，而是候選人經驗、形象、知名度的問題。」