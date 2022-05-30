歷史性競選 喬治亞州首見2非裔角逐參議員

兩名非裔將角逐喬治亞州聯邦參議員席位，左為共和黨的沃克，右為民主黨的沃諾克。(美聯社)

今年的中期選舉，喬治亞州的民主、共和黨分別推舉沃諾克(Raphael Warnock)及沃克(Herschel Walker)角逐聯邦參議員席次；值得一提的是，兩位參選人皆是非裔 ，在「深南」(Deep South)而有不光彩的奴隸制歷史的喬州 別具意義，是一場「歷史性的競選」。

沃諾克是現任聯邦參議員，於2020年當選，以接替辭職的艾薩克森(Johnny Isakson)的任期，在此之前，他的主要資歷是埃比納瑟浸信會(Ebenezer Baptist Church)牧師，民權鬥士金恩博士(Martin Luther King)曾在此教會講道，直到被暗殺而逝為止。

至於沃克，則是以美足球星的身分聞名，在喬州極具名聲，曾於1982年在喬州大學球隊期間，奪下全國大學美足最佳球員的「海斯曼獎」(Heisman Trophy)。

喬州歷史學會(Georgia Historical Society)學者迪頓(Stan Deaton)表示，這將是一場「歷史性的競選」。

就算撇除喬州的奴隸制歷史，兩名非裔參議員候選人對決在國內史上也屬罕見，前兩次分別是2016年北卡羅來納州的斯科特(Tim Scott)對上迪克森(Thomas Dixon)，以及2004年伊利諾州的歐巴馬對上凱斯(Alan Keyes)。

本次選舉也是喬治亞州最珍惜的兩樣事物：教會及美足的展現；更是喬州在2020年大選轉向拜登、推舉兩名民主黨 籍參議員後，民主黨在這傳統上是共和黨占優勢的喬州已站穩腳跟、還是勝利只是曇花一現的試金石，還可能決定民主黨是否能繼續在參院保持多數。

一些選民相信，以保守主義者自居的沃克出線，可以吸引更多可能支持民主黨的非裔選民，又能吸引傳統上相信「努力白手起家，實現美國夢」的選民；但是也有一些選民批評，沃克並沒有在非裔社群等方面的議題有太多著墨，甚至視其為「背叛」。

沃諾克在關於非裔社群方面有更大的動作，例如在2020年非裔佛洛伊德(George Floyd)被警察跪頸致死後，將族裔問題形容成「COVID-1619病毒」，也就是第一批黑奴進入美國的年份；而沃克的團隊則回擊，他們對民主黨人「將人們的膚色分門別類」感到厭倦。