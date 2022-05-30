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反移民、反墮胎…共和黨基督教民族主義者 初選中漸增

編譯柯立偉／綜合29日電
參加賓州州長初選的州參議員馬斯楚安諾在一次造勢活動上，先撫胸行禮。(美聯社)
參加賓州州長初選的州參議員馬斯楚安諾在一次造勢活動上，先撫胸行禮。(美聯社)

賓州共和黨州長初選17日確定由州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)出線，而他的謝票大會上出現不少「基督教民族主義」的儀式；專家指出，基督教價值一方面是美國的傳統價值，但同時也可能發展成極端右翼思想，排拒移民、非基督信仰，甚至白人至上主義等，不可不慎。

馬垂諾在謝票大會上，引用聖經哥林前多書第1章第27節經文表示：「『神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧』，如果讓民主黨人在11月的正式選舉中獲勝，賓州的『自由』將被奪走，今天就是我們侍奉上帝的日子」；同時，馬垂諾並邀請到教會領唱，有人高舉雙手讚美上帝，謝票大會現場宛如成為教會禮拜。

除了馬垂諾以外，「基督教民族主義」意識形態的影響力已漸漸在共和黨內擴大，如川普支持的愛達荷州州長初選候選人珍妮絲．麥基欽(Janice McGeachin)就曾在公眾面前右手持槍、左手持聖經，說：「上帝召喚我們戰鬥，基督將統治愛達荷州」；北卡羅來納州聯邦眾議員考索恩(Madison Cawthorn)提到2021年初的國會暴亂事件時，更稱「他們是敬畏上帝的愛國者」。

政治學界普遍將「基督教民族主義」的意識形態畫歸在兩黨之外，因為這種意識型態的重點是力行美國傳統價值觀而非具體的政策爭論，同時認為美國已被上帝選定，就如同過去以色列被選定一樣，注定要領導人類的發展；然而，這種意識型態有很大一部分與保守派的信念重疊，如反對移民、反對同性婚姻、跨性別權利與墮胎權等。

印第納州大學社會學教授懷海(Andrew Whitehead)指出，凡事只要涉及宗教信仰，就會有非黑即白、無可妥協的特性，因此對於強調兼容並蓄、包容多元的當代民主價值格格不入；他說：「涉及宗教，就是涉及『善惡之分』，沒有妥協的可能，這對民主制度是嚴重的威脅。」

愛達荷州 共和黨 賓州

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