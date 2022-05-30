潘斯等共和黨大咖頻挑戰 川普支持候選人初選紛失利

前總統川普28日在懷俄明州力挺參選人哈格曼，要在黨內初選拉下現任聯邦眾議員錢尼。(Getty Images)

前總統川普 在多個州支持的共和黨 初選候選人均告鎩羽，反映出他對共和黨的牢牢控制開始減弱，黨內不少人更加進取的維護自己的利益。

不願讓路 潘斯爭取2024？

最近幾個星期，黨內一些重量級人士公然與川普以及他支持的候選人較勁，例如在喬治亞州初選前夕，數名共和黨籍州長到來為爭取連任州長的坎普(Brian Kemp)站台，最終以大比數擊敗川普力挺的挑戰者，前喬州 聯邦參議員普度(David Perdue)。

其他黨內重量級人物，例如前副總統潘斯已開始採取更大膽行動，為可能爭取2024年總統選舉提名做準備，他甚至在喬州初選前夕親自到來為坎普助選。這說明了假若川普決定捲土重來，這些有意角逐總統大位的人，也不再如之前那樣願意讓路。

普度的失敗只是川普所支持候選人連串失利的最新一次，川普背書的選舉陰謀論支持者葛登(John Gordon)，在喬州檢察長初選輸給爭取連任的檢察長卡爾(Chris Carr)。另外，川普在愛州及內州背書的候選人，支持度愈來愈落後。

策士：川普影響力被誇大

共和黨策士科南特(Alex Conant)指出，經過連串失利後，共和黨人已不再像以前般對川普表示尊重，反而更激發他們直接作出挑戰。

科南特說，沒有白宮，沒有社交媒體，沒有競選活動，川普就沒有那麼大的力量，儘管他仍是黨內最有權勢的人，但他自知在離開白宮後可以做的事情是有限。

另一位共和黨策士海耶(Doug Heye)也表示，川普無疑在黨內仍然具有深遠影響力，但他的力量被誇大了。

有共和黨策士認為，共和黨選民只是專注於阻止拜登的議程、贏得期中選舉並最終奪回白宮。他們不會關注2020年選舉結果，只有川普自己才關注，因此在初選不斷推銷陰謀論，只會失去支持。

儘管有人質疑川普在黨內的持續影響力，但對他的政治遺產毫不懷疑，例如「讓美國再次偉大」已從根本上重塑共和黨，因此川普的影子仍會存在。