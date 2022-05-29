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視訊習近平 談保護人權 聯國高級專員籲中國提供失蹤維吾爾人訊息

編譯盧炯燊／綜合28日電
在考察新疆之後，聯合國人權事務高級專員米雪兒‧巴舍萊(左)28日結束在中國的六天之行。圖為她25日與中國國家主席習近平(右)線上會談。(Getty Images)
在考察新疆之後，聯合國人權事務高級專員米雪兒‧巴舍萊(左)28日結束在中國的六天之行。圖為她25日與中國國家主席習近平(右)線上會談。(Getty Images)

聯合國人權事務高級專員米雪兒‧巴舍萊(Michelle Bachelet)28日在廣州舉行的記者上表示，她已敦促中國政府檢討在一系列在新疆的反恐政策，也籲求提供有關失蹤新疆維吾爾族人的訊息。

巴舍萊在提到中國打擊新疆恐怖分子的問題時強調，至關重要的是，反恐對策不應導致侵犯人權，而有關法律和政策的適用，以及對個人採取的任何強制性措施，都需要接受獨立的司法監督，提高司法程序的透明度。

她說她向中方提及中方擴大使用反恐主義施與去激進化措施，對維吾爾族人及其他在新疆穆斯林的衝擊 。

她並表示，聯合國與中國已同意成立一個工作組，就少數民族權利、反恐、人權以及法律保護等一系列問題展開後續討論。

巴舍萊結束為期六天的中國之行，28日離開前在廣州舉行視訊記者會，重點談到最受外界關注的新疆之行。她在廣州與100多位媒體記者舉行視訊記者會。

她說，這次訪問並非調查，但她向中方提出了拘禁營系統缺乏獨立司法監督的問題。她指出，中國警方是根據15項指標來確定，是否拘留有暴力極端主義傾向的人。西方國家估計有100萬新疆維吾爾人被拘禁，限制宗教活動及遭到武力對待。

她又對中國在香港實施國家安全法，大批活動人士被捕而深感擔憂。

巴舍萊在表示，這是17年來聯合國人權事務高級專員首次能夠前往中國，與中國最高級領導人就人權問題直接對話，並為以後定期的互動鋪平道路，從而支持中國履行國際人權法規定的義務。

巴舍萊訪中的第三天，獲得中國國家主席習近平透過視訊接見。巴舍萊稱，能直接跟習近平討論中國人權議題，是場「很有價值」的會面。據指出，原來行程中並未安排見習近平。

占地220英畝、可關押上萬人的新疆烏魯木齊3號拘留中心。(美聯社)
占地220英畝、可關押上萬人的新疆烏魯木齊3號拘留中心。(美聯社)

在巴舍萊訪中之日，英國廣播公司等全球14間媒體機構24日同步公開「新疆警察文件」，包含5000多張照片和數百份表格，詳列數萬名新疆維吾爾族人遭中國政府監禁的細節，這是指控中國政府迫害新疆維吾爾族人的最新證據的指控。中方對此強烈批評稱，新疆從来就没有所謂「再教育營」，指這是「反華勢力抹黑最新例子」。

巴舍萊在廣州記者會上說，今次訪問「讓我有機會更好地了解中國的情況，也讓中國當局更好地了解我們的擔憂，並可能重新考慮我們認為可能對人權產生負面影響的政策。」

對於最受外界關注的新疆之行，巴舍萊表示她與多位新疆黨政官員會面，期間訪問了喀什監獄和喀什實驗學校，一個前職業教育和培訓中心(VETC)，這亦即是西方所指的再教育營。

一如預料，巴舍萊在記者會上的措詞並未讓西方人權組織及活動人士感到滿意，也不會得到美國等西方國家的認可，因為自她決定訪問新疆開始，就受到西方國家的抨擊。

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