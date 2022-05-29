美西冬季大旱→美東隔年颶風…聖妞現象催生「災循環」

近年來聖妞現象活躍，造成東部風暴增多、西部乾旱不斷，圖為加州紅木國家森林公園的山火。(美聯社)

科學界對於「氣候變遷 」的研究重點向來側重在會造成暖冬 的「聖嬰現象」(El Niño)，然而統計數據卻顯示，過去25年中出現「聖妞現象」(La Niña)的比率遠高於聖嬰現象，不只造成美西冬季連年大旱、埋下隨時爆發山火的風險，更在隔年使大西洋颶風 增強，威脅美東民眾生命財產安全。

美聯社報導指出，1950年至1999年間，聖妞現象出現的頻率約28%，但自1997年至今，聖妞現象出現的頻率卻高達50%；國家海洋暨大氣管理署(NOAA)聖嬰暨聖妞現象預測辦公室主任米雪兒．勒赫勒(Michelle L'Heureux)說：「這種變化幅度很難說聖妞現象是『隨機出現』的，特別是如果今年連續第四年出現聖妞現象，就代表聖妞現象出現的頻率超出統計學上『隨機分布』的臨界值。」

相對於聖嬰現象是赤道太平洋中東部海溫異常上升，導致暖冬及冬雨，聖妞現象則是赤道太平洋中東部海溫遽降，導致太平洋東部高壓增強致使整個美洲西部大旱，然而美國西南部屬地中海型氣候，本應為雨季的冬季卻因為聖妞現象而滴雨未降，民生用水面臨極大挑戰，直接導致農損約22億至65億元，遠高於聖嬰現象造成平均15億元農損的金額。

事實上，連年出現的聖妞現象相當不平凡；學界傳統見解認為，雖然聖妞現象可能會在聖嬰現象出現後的兩三年間連續出現，但強度會逐年遞減；然而，2021年的聖妞現象雖較2020年強度減弱，但2022年4月觀測到的聖妞現象卻顯著增強。

此外，聖妞現象的隔年通常也會使大西洋颶風季異常活躍，不是形成別多的颶風，就是形成颶風雖少但強度都能發展至五級；換句話說，聖妞現象當年導致美西入冬大旱，隔年入夏則造成美東大澇；哥倫比亞大學聖嬰聖妞現象預測中心主任伊森(Azhar Ehsan)就說：「聖妞現象對整個美國乃至於全球氣候有非常強烈的影響，連續第四年出現很令人不安。」