新墨西哥州史上最大山火 禍首竟是林業管理局

新墨西哥爆發山火，延燒逾月仍未控制。圖為居民在山火過後，探視被毀的家園。(美聯社)

新墨西哥州 兩起山火 上月合而為一後，成為該州歷史上最大規模山火，迄今仍未撲滅。經調查後，美國林業管理局(U.S. Forest Service)27日承認這兩起山火均為該局以預防計畫引燃，結果失控，消息讓不少人譁然，當局仍在調查林業管理局有否未照正式作業程序，有違規情事。

兩起山火是在首府聖塔菲(Santa Fe)以東落磯山脈南部山區發生，其中一起從1月開始燃燒，一度撲滅後於4月19日復燃；另一起則於4月6日爆發。兩起山火4月22日合一，火場面積近1300平方公里，相當於整個紐約市面積，至少330所房屋被燒毀，數千名西裔及農村居民失去家園及牲畜。由於火焰在高海拔松樹林和草地肆虐，造成無法估量的環境破壞。

大約3000名消防員及灑水飛機、直升機繼續展開撲救，消防費用已經超過1.32億元，每天增加500萬元。預計未來數天是溫暖、乾燥、大風的天氣，增加了撲救難度。

由於這場山火是新墨西哥州歷來最嚴重而受到關注，經調查後，林業管理局承認原意是在有控制下焚燒灌木及枯枝落葉，從而降低乾旱季節的山火風險，但事與願違，反而引燃了這場空前山火。

聯邦政府今年1月宣布一項500億元的防止山火計畫，包括將伐木數量和人工引火次數增加至少一倍，但在一些廣闊地帶，伐樹速度太慢，林業部門採取人工引火一燒了之。

民主黨 籍州長米雪兒‧葛瑞申(Michelle Grisham)發聲明說，林業管理局本應幫助好好管理這片土地，如今卻給新墨西哥州民眾帶來難以估量的痛苦和折磨。

州內一些國會議員及公眾人物也對這場山火表達擔憂和不滿，民主黨籍聯邦眾議員費爾南德斯(Teresa Leger Fernández)指出，民眾的憤怒情緒正不斷上升。

聯邦林業管理局局長穆爾(Randy Moore)上周宣布，暫時停止人工引火做法為期90天，以重新評估有關規程，他當時沒有說明是否與新墨西哥州山火有關，只說導致火災的風險太大，加上不利天氣條件致有此決定。

今年以來，新墨西哥州約有30萬英畝(約12.14萬公頃)土地被燒毀，比過去兩年該州山火燒毀面積之和還要多。