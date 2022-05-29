新墨西哥、亞利桑那、內華達…8州山火紅旗警告

新墨西哥爆發山火，延燒逾月仍未控制。圖為消防員砍掉灌木及雜草，以防火勢蔓延。(美聯社)

新墨西哥州 史上最大山火 已延燒七周，從4月初為減少易燃性植被而執行的策略燒除(controlled burns)行動開始，這場不慎引發的大火已焚毀聖塔菲(Santa Fe)東方491平方英里林地；與此同時，28日西南部多州也收到嚴重火災的紅旗警告。

消防人員巡視部分被燒毀的區域，清理現場並挖建防火線(containment lines)，將備用防火線範圍擴大。

國家氣象局(National Weather Service)已在數州發布紅旗警告，包括亞利桑那、科羅拉多、堪薩斯、內華達、新墨西哥、奧克拉荷馬、猶他、德州 。

野火主要為強風、相對濕度低與乾燥植被等因素結合而引發。國殤日周末氣溫回暖、天氣乾燥，加上強風，增加野火的威脅，當局呼籲大眾注意可能的火源。

火災管理小隊氣象學者羅德里格茲(Bruno Rodriguez)表示，預報顯示陣風達每小時50英里，嚴重的火災情況將持續至周一，接下來一周的天氣會較有利。

火災管理經理切斯特(John Chest)指出，強風可能使火勢更旺，導致火焰越過防火線，向外延燒，「想像你在開車，火勢蔓延的速度可能比車子更快，這就是我們所謂的極端火勢(extreme fire behavior)。」

將近3000名消防人員與其他單位人員出動撲滅林火，控制住大火周邊約48%的火勢。

初步估計林火燒毀至少330棟房屋，但完成更多評估工作後，官方預計燒掉的住宅與建築總數可能超過1000。

在其他地區，亞利桑那州靠近科羅拉多河(Colorado River)的帕克鎮(Parker)，也有150位消防員正努力撲滅已燃燒9平方英里的野火。起火原因仍在調查中。