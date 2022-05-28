民主黨俄州初選 七任國會眾議員史瑞德敗給進步派新人

俄勒岡州民主黨初選，進步派的史金納(見圖)擊敗七任國會議員史瑞德。(美聯社)

俄勒岡第五選區國會眾議員民主黨 初選中，拜登總統支持的中間派參選人、已連七任的現任眾議員史瑞德(Kurt Schrader)敗給進步派推出的麥克勞-史金納(Jamie McLeod-Skinner)。

獲新畫選區中全部四郡地方民主黨支持的麥克勞-史金納在競選時，主攻氣候變遷議題，批評七次當選眾議員的史瑞德「太保守」，並舉藥價議題，說史瑞德根本就是大藥廠的囊中物，早就與民眾脫節。

不過，她還是推文感謝史瑞德多年來對州民的付出，選民讓他退出政壇，是評量兩人的從政觀念並「確認我們的價值觀」的結果。

拜登今年第一個表態支持的就是史瑞德，但在這個迅速擴張而漸趨共和黨 的民主黨地盤，麥克勞-史金納的知名度更高。

拜登某些重要施政計畫，包括替公辦健保節省藥價的法案投票時，遭史瑞德反對；去年1.9兆元新冠紓困法案，民主黨僅兩位眾議員反對，史瑞德就是其一，理由是他不贊同提高基本工資。

超黨派民調公司DHM政治部門主管賀維克(John Horvick)說，也許就是史瑞德這幾個投票紀錄，讓他輸掉連任提名戰。

賀維克說，「他雖然是溫和派，但特定議題票決時，卻站在黨的對立面，他最大的問題是，不願支持民主黨降低處方藥價格的立場。」

麥克勞-史金納11月將出戰共和黨的查維茲-德瑞莫(Lori Chavez-DeRemer)。曾任市長的查維茲-德瑞莫主打親商、挺警察和「關切南部邊界」移民湧入危機議題。兩人實力旗鼓相當。賀維克說，如果中間派選民認為麥克勞-史金納的立場太過激進，民主黨這一席就可能拱手讓給共和黨。

查維茲-德瑞莫的優勢是獲得眾院共和黨第三號人物史戴凡尼克(Elise Stefanik，紐約州)力挺，首度從太平洋岸延伸到俄勒岡中部的擴大選區內，保守派選民可能集中支持她。

賀維克說，這兩人在這次選舉當中的競爭，可能讓俄勒岡多年來首次變成全國關注的選區。