政治團體UEAPAC砸百萬 「狙擊」進步派要角特萊布

聯邦眾議員特萊布是進步派代表人物之一。(Getty Images)

非裔 和猶太裔商界領袖組成的「城市賦權政治行動委員會」(UEAPAC)將斥資100萬元，決心在密西根州的期中選舉中，把國會進步派四位主要成員之一的拉希達·特萊布(Rashida Tlaib)拉下馬。

特萊布作為國會民主黨 的進步派四位主要成員之一，持續批評拜登 總統的政策，包括批駁他的國情咨文，和投票反對他的基礎建設法案。她稱民主黨偏離了擴大氣候變遷和社會福利支出的承諾，將氣候變遷和社會福利兩大議題分開，削弱了進步派的影響力。特萊布本周還在眾院提案，要求承認巴勒斯坦在以色列建國時期遭受的災難。

UEAPAC表示，他們支持底特律市的事務官詹妮絲·溫芙蕾(Janice Winfrey)參選國會席位，因為她致力於提升非裔社區的教育和經濟、振興基礎設施和支持拜登政府的議程。

為UEAPAC募捐的民主黨前南卡羅來納州眾議員賽勒斯(Bakari Sellers)說，希望下屆國會的非裔黨團進一步擴大，因此要為非裔的溫芙蕾背書，而特萊布則是巴勒斯坦裔，「我們希望推出一個不受爭議的候選人」。

特萊布的連任競選團隊表示，特萊布經受了選戰的考驗，呼籲溫芙蕾不要接受UEAPAC的捐助。

為溫芙蕾背書的UEAPAC擔憂，隨著國會眾議員布蘭達·勞倫斯的退休，全國最大非裔城市的底特律可能在國會沒有一個非裔代表。

2月加入選戰的溫芙蕾迄今僅募到23萬6000元，可支配現金22萬元，而特萊布則募到逾230萬元，掌握160萬元現金。