聯邦眾議員錢尼 初選民調竟落後對手30個百分點

經常批評川普的共和黨籍國會眾議員錢尼，宣布競選連任，但在黨內遭遇強大阻力。(美聯社)

懷俄明州共和黨 籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)競逐連任，但最新民調 顯示她的支持度較去年8月下跌達30個百分點，遠低於黨內初選的挑戰對手，是她面臨政治危機的又一例證。

由Club for Growth委託做的民調指出，錢尼在共和黨初選只獲得26%選票，而主要對手、懷州律師哈格曼(Harriet Hageman)則取得56%支持，第三位的支持度為12%，其餘6%尚未做決定。

Club for Growth是共和黨內決意要錢尼下台的組織之一，委託共和黨民調公司WPA Intelligence做民調，在27日參選人登記最後限期之前公布結果。

哈格曼是由前總統川普 徵召及支持，藉此要把錢尼及另外九個曾在眾院投票贊成彈劾他的眾議員拉下馬。

川普一直試圖推翻2020年的大選結果，最終發生國會暴亂事件，而錢尼與伊利諾州共和黨籍國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)等不但批評川普拒不承認選舉結果，還就國會暴亂支持彈劾他，眾院國會調查委員會裡，錢尼及金辛格是僅有的兩名共和黨人。

由於金辛和選擇不再競選連任，因此錢尼成為川普唯一的報復目標，當然錢尼很明白自己的處境，承認尋求連任很艱難。

她的主要挑戰者哈格曼是一名刑事律師，在2018年共和黨州長初選裡僅排第三；哈格曼曾是錢尼的支持者，但在2021年秋季在川普支持下參加初選。本來還有其他重量級人物參選，但其後陸續退出，變成現在哈格曼與錢尼對決的局面。

哈格曼28日舉行造勢集會時，川普到時會為他站台。

一年多來的民調均顯示，懷州超過50%共和黨初選選民都反對錢尼，但錢尼表示絕不屈服，毫不畏懼。

錢尼26日正式申請競選連任時表示絕不「屈服於壓力或恐嚇」之下，強調「如果我們這一代人不站在真理、法治及憲法一邊；如果我們丟棄政治的基本原則，這樣我們立憲共和國所產生的奇蹟就會溜走。」她聲言絕不讓這種情況發生。

錢尼的籌款活動自始至終都令人印象深刻，截至3月底，她籌得近680萬元，哈格曼只籌得100萬元。