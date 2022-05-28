我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

聯邦眾議員錢尼 初選民調竟落後對手30個百分點

編譯盧炯燊／綜合27日電
經常批評川普的共和黨籍國會眾議員錢尼，宣布競選連任，但在黨內遭遇強大阻力。(美聯社)
經常批評川普的共和黨籍國會眾議員錢尼，宣布競選連任，但在黨內遭遇強大阻力。(美聯社)

懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)競逐連任，但最新民調顯示她的支持度較去年8月下跌達30個百分點，遠低於黨內初選的挑戰對手，是她面臨政治危機的又一例證。

由Club for Growth委託做的民調指出，錢尼在共和黨初選只獲得26%選票，而主要對手、懷州律師哈格曼(Harriet Hageman)則取得56%支持，第三位的支持度為12%，其餘6%尚未做決定。

Club for Growth是共和黨內決意要錢尼下台的組織之一，委託共和黨民調公司WPA Intelligence做民調，在27日參選人登記最後限期之前公布結果。

哈格曼是由前總統川普徵召及支持，藉此要把錢尼及另外九個曾在眾院投票贊成彈劾他的眾議員拉下馬。

川普一直試圖推翻2020年的大選結果，最終發生國會暴亂事件，而錢尼與伊利諾州共和黨籍國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)等不但批評川普拒不承認選舉結果，還就國會暴亂支持彈劾他，眾院國會調查委員會裡，錢尼及金辛格是僅有的兩名共和黨人。

由於金辛和選擇不再競選連任，因此錢尼成為川普唯一的報復目標，當然錢尼很明白自己的處境，承認尋求連任很艱難。

她的主要挑戰者哈格曼是一名刑事律師，在2018年共和黨州長初選裡僅排第三；哈格曼曾是錢尼的支持者，但在2021年秋季在川普支持下參加初選。本來還有其他重量級人物參選，但其後陸續退出，變成現在哈格曼與錢尼對決的局面。

哈格曼28日舉行造勢集會時，川普到時會為他站台。

一年多來的民調均顯示，懷州超過50%共和黨初選選民都反對錢尼，但錢尼表示絕不屈服，毫不畏懼。

錢尼26日正式申請競選連任時表示絕不「屈服於壓力或恐嚇」之下，強調「如果我們這一代人不站在真理、法治及憲法一邊；如果我們丟棄政治的基本原則，這樣我們立憲共和國所產生的奇蹟就會溜走。」她聲言絕不讓這種情況發生。

錢尼的籌款活動自始至終都令人印象深刻，截至3月底，她籌得近680萬元，哈格曼只籌得100萬元。

共和黨 川普 民調

上一則

拜登猛批普亭侵略 點名習近平「錯了」

下一則

德州慘案致命錯誤 警怕挨槍未即刻攻堅救童

延伸閱讀

坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭

坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭
前白宮幕僚長梅杜斯暗示 國會暴動者喊「吊死潘斯」川普似默許

前白宮幕僚長梅杜斯暗示 國會暴動者喊「吊死潘斯」川普似默許
川普與大取代理論

川普與大取代理論
前白宮幕僚長暗示 川普似默許暴亂者喊「吊死潘斯」

前白宮幕僚長暗示 川普似默許暴亂者喊「吊死潘斯」

熱門新聞

一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅