完善供應鏈+深化經貿關係 美台近期對話

美台官員近期將就穩定供應鏈等議題展開對話。圖為拜登在今年3月召開視訊會議，與閣員和商界領袖討論物流和晶片問題。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）27日引述兩名台灣資深官員說法報導，台灣與美國近期將就深化貿易與經濟關係展開對話，「探索深化雙邊貿易與投資 關係的具體方式」。

彭博資訊26日也引述知情人士報導，美台正計畫宣布深化經濟關係的磋商，並解讀為「對北京 的新挑戰」。

CNN報導，台灣資深官員表示，對話將聚焦在供應鏈 彈性、勞工、環境和永續發展等議題，建立制度化合作；在台美雙邊完成協調與磋商後將發表正式聲明。

目前台美雙邊的主要經貿對話管道包含貿易暨投資架構協定（TIFA）、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）以及科技貿易暨投資合作架構（TTIC），美方主談機構分別為貿易代表署、國務院和商務部。

CNN報導並未明確指涉特定對話，不過，美國商務部下月底將舉辦「選擇美國」（Select USA）投資高峰會，台北行政院政務委員鄧振中將率團與會，外交部政務次長田中光上周在立法院透露，鄧振中將在華府與美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）再次會晤。

彭博資訊報導，美台這項對話並非傳統的自由貿易協定，將側重經濟合作與供應鏈彈性，範圍包含貿易便利化、供應鏈運作以及農產品貿易等。

彭博資訊將這項對話導向美國總統拜登剛剛宣布、且台灣無緣首輪加入的印太經濟架構（IPEF），知情人士表示，台灣雖獲得美國跨黨派議員支持，但由於其他準備加入的國家忌憚北京壓力，拒絕將台灣納入其中。

知情人士告訴彭博資訊，這項對話是為了提升美台經濟關係，將超越現有的TIFA討論範疇。

記者就CNN報導詢問USTR，尚未取得回覆與說明。

駐美台北經文代表處表示，台美持續就進一步深化雙邊經貿合作關係及方式交換意見，有進一步進展，將適時向外界說明。