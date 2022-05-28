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「那不安全」…美軍晶片幾全靠台灣 商務部長籲自製

編譯中心／綜合27日電
商務部長雷蒙多稱，美軍使用的晶片七成向台灣購買，呼籲美國提高自產。(美聯社)
商務部長雷蒙多稱，美軍使用的晶片七成向台灣購買，呼籲美國提高自產。(美聯社)

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)日前呼籲國會盡快通過「晶片美國製造法案」(CHIPS for America)，她說美軍最精密的晶片有70%來自台灣，以標槍反戰車飛彈系統為例，需要250個晶片，若全部購自台灣，「那不安全」。

在瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇的雷蒙多接受財經媒體CNBC專訪時，提到國家安全，強調美國需要改弦易轍，用自己在國內製造的晶片，不能僅僅靠朋友支持。

上周曾陪同拜登總統參觀南韓三星晶片廠的雷蒙多，再次呼籲在美國建立類似製造廠，倘若國會不迅速通過立法，包括英特爾(Intel)、美光(Micron)、三星和其他公司就不能在美國建廠，而會在亞洲和歐洲發展，如此一來美國終將受制於人。

台灣目前是美國晶片的主要來源，僅台積電(TSMC)一家公司即製造蘋果、亞馬遜和谷歌等美國科技領導者近90%的晶片。雷蒙多說，美國最精密的晶片中，有70%採購自台灣，許多供美軍使用。

她說：「標槍飛彈發射系統就有250個晶片。你想要全部向台灣買嗎？那不安全。」

根據國會研究局的數據，提出晶片美國製造法案的動機源於美國在全球半導體製造能力所占的份額持續下降，從 1990年的40%左右，下降到2020年的12%左右。

戰略與國際研究中心的研究助理亞庫力在一篇博客文章中解釋道，晶片製造的高成本和複雜性，導致許多美國半導體公司轉向「無晶圓廠」模式，就是把晶片裡價值更高的設計元素留在美國，同時將其製造外包到國外，主要是東亞，現在該地區製造全球近80%的晶片。

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