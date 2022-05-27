薪酬漲幅6592%…Expedia執行長 2.962億登「薪王」

圖中上排中為蘋果執行長庫克、右一為華納兄弟探索執行長扎斯拉夫。下排中為超微半導體集團執行長蘇姿丰、左二為摩根大通執行長戴蒙、右一為智遊網集團執行長克恩。(美聯社)

由美聯社(AP)與數據商Equilar合作進行的分析發現，去年史坦普500指數(S&P 500)成分股企業執行長的年薪中位數為1450萬元，較前一年增加17.1%，增加的數字及幅度都讓普通員工望洋興嘆，也反映出為何執行長的薪酬過高已成為爭議話題之一。

此分析僅計於今年1月至4月間已任職至少兩個會計年度的執行長，因此實際分析的執行長為340人；這些人中，去年報酬最高的是智遊網集團(Expedia)執行長克恩(Peter Kern)，年薪高達2億9620萬元，其次是華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)執行長扎斯拉夫(David Zaslav)的2億4660萬元。

華裔 蘇姿丰為薪酬最高女執行長

蘋果(Apple)執行長庫克 (Tim Cook)去年報酬為9870萬元，位居第四；總排名第23的超微半導體(AMD)華裔執行長蘇姿丰，則是去年報酬最高的女性執行長，為2950萬元。

去年執行長的報酬增幅，為2010年的23.9%以來之最，主因是企業營運普遍甚佳，股票大漲，還有因應供應鏈危機的「獎勵」等。

不過就算如此，再考慮到執行長們只有四分之一的報酬為現金，其餘主要為股票選擇權，不能輕易兌現；但是這份分析仍反映出企業執行長與普通員工薪資的脫節程度為何愈發引起重視。

克恩去年的報酬漲幅高達6592%，與該公司員工薪資中位數的差距從53倍增加至2897倍；庫克去年的報酬也增加569%，與員工的薪資差距從256倍增加至1447倍；而整體來看，去年一名收入在中間位置的員工，需要不吃不喝186年，才能賺到執行長的一年報酬，而2020年時為166年。

去年全國私營企業勞工薪資成長幅度僅4.4%，還趕不上通膨率，不過幅度已是2001年以來最大；事實上，例如像沃爾瑪(Walmart)員工薪資中位數大增21%至2萬5335元，而執行長麥克迪倫(Doug McMillon)去年報酬增加為13.7%，但他的薪資仍因此而高達2570萬元。

執行長的報酬與企業經營表現掛勾，並且其增長在最近幾年逐漸放緩，從2017年的8.5%降至2019年的4.1%；但是新冠疫情 反而逆轉此勢頭，在2020年的愁雲慘霧中，執行長們的報酬反而增加5%，理由是疫情為「不可控的非正常事件」。