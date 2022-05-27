我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

薪酬漲幅6592%…Expedia執行長 2.962億登「薪王」

編譯洪毅／綜合26日電
圖中上排中為蘋果執行長庫克、右一為華納兄弟探索執行長扎斯拉夫。下排中為超微半導體集團執行長蘇姿丰、左二為摩根大通執行長戴蒙、右一為智遊網集團執行長克恩。(美聯社)
圖中上排中為蘋果執行長庫克、右一為華納兄弟探索執行長扎斯拉夫。下排中為超微半導體集團執行長蘇姿丰、左二為摩根大通執行長戴蒙、右一為智遊網集團執行長克恩。(美聯社)

由美聯社(AP)與數據商Equilar合作進行的分析發現，去年史坦普500指數(S&P 500)成分股企業執行長的年薪中位數為1450萬元，較前一年增加17.1%，增加的數字及幅度都讓普通員工望洋興嘆，也反映出為何執行長的薪酬過高已成為爭議話題之一。

此分析僅計於今年1月至4月間已任職至少兩個會計年度的執行長，因此實際分析的執行長為340人；這些人中，去年報酬最高的是智遊網集團(Expedia)執行長克恩(Peter Kern)，年薪高達2億9620萬元，其次是華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)執行長扎斯拉夫(David Zaslav)的2億4660萬元。

華裔蘇姿丰為薪酬最高女執行長

蘋果(Apple)執行長庫克(Tim Cook)去年報酬為9870萬元，位居第四；總排名第23的超微半導體(AMD)華裔執行長蘇姿丰，則是去年報酬最高的女性執行長，為2950萬元。

去年執行長的報酬增幅，為2010年的23.9%以來之最，主因是企業營運普遍甚佳，股票大漲，還有因應供應鏈危機的「獎勵」等。

不過就算如此，再考慮到執行長們只有四分之一的報酬為現金，其餘主要為股票選擇權，不能輕易兌現；但是這份分析仍反映出企業執行長與普通員工薪資的脫節程度為何愈發引起重視。

克恩去年的報酬漲幅高達6592%，與該公司員工薪資中位數的差距從53倍增加至2897倍；庫克去年的報酬也增加569%，與員工的薪資差距從256倍增加至1447倍；而整體來看，去年一名收入在中間位置的員工，需要不吃不喝186年，才能賺到執行長的一年報酬，而2020年時為166年。

去年全國私營企業勞工薪資成長幅度僅4.4%，還趕不上通膨率，不過幅度已是2001年以來最大；事實上，例如像沃爾瑪(Walmart)員工薪資中位數大增21%至2萬5335元，而執行長麥克迪倫(Doug McMillon)去年報酬增加為13.7%，但他的薪資仍因此而高達2570萬元。

執行長的報酬與企業經營表現掛勾，並且其增長在最近幾年逐漸放緩，從2017年的8.5%降至2019年的4.1%；但是新冠疫情反而逆轉此勢頭，在2020年的愁雲慘霧中，執行長們的報酬反而增加5%，理由是疫情為「不可控的非正常事件」。

疫情 庫克 華裔

上一則

德州槍手是非法移民？網路謠言 鋪天蓋地

下一則

「美國政策沒變」 布林肯重申「一中」、不支持台獨

延伸閱讀

越南總理與庫克會晤 要求蘋果重用越南廠商

越南總理與庫克會晤 要求蘋果重用越南廠商
美股上市公司CEO薪酬 連6年創新高

美股上市公司CEO薪酬 連6年創新高
庫克受邀至這所大學畢業典禮演講 強調為多元群體考量

庫克受邀至這所大學畢業典禮演講 強調為多元群體考量
Fed誕生首位非洲裔女性理事 拜登為升息開綠燈

Fed誕生首位非洲裔女性理事 拜登為升息開綠燈

熱門新聞

一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34
民眾哀悼小學槍擊案罹難者。(路透)

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

2022-05-26 02:28

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖