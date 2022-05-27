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因應通膨…蘋果零售店員工 時薪上調至22元

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司宣布調高美國員工薪水至少10%，以因應通膨壓力、零售店員工籌組工會風起雲湧，以及勞動市場供應緊繃等問題。圖為休士頓市蘋果店員工在服務顧客。(Getty Images)
蘋果公司宣布調高美國員工薪水至少10%，以因應通膨壓力、零售店員工籌組工會風起雲湧，以及勞動市場供應緊繃等問題。圖為休士頓市蘋果店員工在服務顧客。(Getty Images)

蘋果公司將調高美國員工薪水至少10%，以因應通膨壓力、零售店員工籌組工會風起雲湧，以及勞動市場供應緊繃等問題。

蘋果25日發函通知員工，美國零售店員工的起薪將調高到每小時22元，比去年調薪10%，與2018年水準相比更躍增45%。今年2月蘋果已調過一次，以回應員工擔憂通膨和抱怨疫情期間的工作條件。發言人表示，將把原訂秋季按年度績效調薪的時程提前三個月，因此新時薪將在7月初生效。

美國多處蘋果零售店員工興起籌組工會運動，包括喬治亞、馬里蘭、紐約和肯塔基等州在內，設法向公司爭取更好的薪水、福利和工作條件。

許多勞工選擇彈性上班或在疫情期間離開職場，導致美國科技公司展開人才爭奪戰。一周前，微軟公司也宣布今年調薪預算幾乎倍增，全力留住員工。

通膨勁揚是另一主因，助長員工對調薪的期望。美國4月消費者物價年增率達8.3%，躍上40年高點。

申報文件顯示，蘋果公司約雇有15萬4000名全職或相當於全職的員工，起薪輕易高於全美最低工資(自2009年以來一直是時薪7.25元)，目前紐約市的最低工資是時薪15元。

如同其他大型科技公司，蘋果也沒有正式的工會組織。但紐約亞馬遜倉儲工人和星巴克全國各地員工籌組工會的成功前例，正掀起一波風潮。

蘋果 疫情 星巴克

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