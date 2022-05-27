中位數1600萬 女性CEO薪酬增26% 「與男性差距仍大」

根據美聯社引用數據公司Equilar的研究調查指出，2021年被納入史坦普500指數 (S&P 500)的企業中，女性執行長(CEO )的薪酬出現成長，薪資中位數也提升至1600萬元；但在兩性薪資平等的議題上仍被批為虛有其表，因為這500家企業中，女性CEO只占18人。

專家認為兩性的薪資差距還有很大的進步空間，管理顧問公司Korn Ferry的董事會副主席珍·史蒂文森(Jane Stevenson)就說：「我認為危險的地方在於，當你看到一些女性CEO的薪酬比同儕還高，就認為兩性薪資的差距似乎拉近了，但事實並非如此。」

由於大部分CEO的薪酬都和公司的營收成長有連動關係，幾年之間公司在業績增長放緩下，他們的薪酬也出現大幅成長。

根據最近一次的統計，史坦普500的企業中，340位CEO僅18位是女性，比2020年只增加兩人；但所有公司的利潤加總增加五成，也讓該指數成長27%。

美聯社報導，該調查更改變不了全美百大企業中女性CEO人數極少的事實，儘管2021年的女性CEO薪資中位數成長26%、達到1580萬元，但事實上只有15位女性CEO的薪資有所增加。

雖然有少數女性高層的薪酬較男性同儕優渥，但根據2021年的統計，薪資排行榜首的線上旅遊平台Expedia的CEO克恩(Peter Kern)，其薪酬為2億9620萬，比所有女性CEO的薪酬都要高出許多。

在女性CEO的薪資排行中，超微半導體公司AMD的華裔CEO蘇姿丰(Lisa Su)已連續三年蟬聯榜首，薪資為2950萬元；但該研究的整體排名中，蘇姿丰仍只是第23名。

在蘇姿丰之後的是通用汽車(GM)的總裁兼CEO瑪麗·巴拉(Mary Barra)，薪酬為2910萬元，比去年成長25%；接著是網絡公司Arista Networks的執行長潔斯瑞·烏拉爾(Jayshree Ullal)，她的薪酬雖然較去年成長兩倍，達到1600萬元，但大部分都是來自持股的成長。